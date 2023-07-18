Sivrisineklerden korunma rehberi: Doğal sivrisinek kovucu tarif ve yapımı

Sivrisinekler, yüzyıllardır insanoğlunun başına bela olan; küçük ama etkisi büyük yaratıklardır. Havanın daha soğuk ve nemin daha yüksek olduğu saatlerde daha aktiftir. Genellikle göletler, göller ve hatta arka bahçenizdeki küçük kaplar gibi durgun su bulunan alanların yakınında bulunurlar. Sivrisinekler, cildi delmelerine ve çok fazla acıya neden olmadan kanı emmelerine izin veren özel ağız yapısına sahiptir.

SİVRİSİNEK ISIRIKLARININ ARKASINDAKİ BİLİM

Sivrisineklerin hayatta kalabilmeleri ve çoğalabilmeleri için insan ve hayvan kanıyla beslenmeleri gerekir. Dişi sivrisinekler yumurtalarını geliştirmek için kanda bulunan proteine ​​ihtiyaç duyarlar. Keskin bir koku alma duyusuna sahiptirler ve terdeki karbondioksit, laktik asit ve bazı kimyasal bileşikleri tespit ettiklerinde, potansiyel konakçılarına doğru çekilirler.

Sivrisinek tükürüğü, antikoagülanlar, enzimler ve proteinler dahil olmak üzere çeşitli bileşikler içerir. Antikoagülanlar kanınızın pıhtılaşmasını önleyerek sivrisineklerin beslenmesi için sabit bir akış sağlar. Bununla birlikte, vücutlar bu yabancı maddeleri tehdit olarak algılar ve bir bağışıklık tepkisini tetikleyerek sivrisinek ısırıklarının kabarmasına ve kaşınmasına yol açar.

SKEETER SENDROMU NEDİR?

Skeeter sendromu, sivrisinek ısırıklarına karşı alerjik bir reaksiyondur. Normal sivrisinek ısırıklarına kıyasla daha belirgin semptomlar gösterir. Skeeter sendromlu kişiler, ısırık yerinin ötesine geçebilen yoğun şişlik, kızarıklık ve kaşıntı yaşarlar. Şiddetli vakalarda, kişilerde ateş ve yorgunluk gibi grip benzeri semptomlar gelişebilir.

Skeeter sendromunun semptomları arasında şişme, su toplama ve tahriş yaşanabilir. Bireyler bazen acil tıbbi müdahale gerektirecek şekilde nefes alma veya yutma güçlüğü yaşayabilir.

SİVRİSİNEK KAYNAKLI HASTALIKLAR

Sivrisinek kaynaklı hastalıklar, sivrisinek ısırıkları yoluyla insanlara bulaşan virüsler veya parazitler gibi patojenlerin neden olduğu enfeksiyonlardır. Bu hastalıklar, sivrisineklerin yaygın olduğu tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygındır. Sivrisinek kaynaklı hastalıklara bazı örnekler şunlardır:

Sıtma

Sıtma, her yıl milyonlarca vaka ve ölümden sorumlu olan en fazla bilinen sivrisinek kaynaklı hastalıklardan biridir. Sıtma hastaları ateş, titreme, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi semptomlar yaşarlar. Acil tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara ve hatta ölüme yol açabilir.

Dang Humması

Aedes sivrisinekleri ile bulaşan dang humması, dünyanın birçok yerinde önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Semptomlar arasında yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, eklem ve kas ağrısı ve karakteristik bir deri döküntüsü bulunur. Şiddetli vakalarda, dang humması, hayatı tehdit edebilen dang hemorajik ateşine veya dang şok sendromuna dönüşebilir.

Zika Virüsü

Zika virüsü, özellikle mikrosefali gibi doğuştan engeller ile ilişkisi nedeniyle son yıllarda küresel çapta öne çıkmıştır. Öncelikle Aedes sivrisinekleri ile bulaşıır ve enfeksiyon hamilelik sırasında cinsel temas yoluyla ve anneden çocuğa yayılabilir. Zika virüsü olan hastalar ateş, kızarıklık, eklem ağrısı ve konjonktivit gibi semptomlar geçirebilir.

SİVRİSİNEK ISIRIKLARINDAN KAÇINMAK İÇİN

Sivrisinek ısırıklarını önlemek, bu böceklerle ilişkili rahatsızlık ve potansiyel sağlık risklerinden kaçınmak için çok önemlidir. İşte bazı etkili taktikler:

DEET, pikaridin, limon veya okaliptüs yağı içeren böcek kovucular kullanın.

Doğada vakit geçirirken uzun kollu gömlek, uzun pantolon ve çorap giyin.

Sivrisineklerin yoğun olduğu bölgelerde açık hava aktivitelerinden kaçının.

Evinizin etrafındaki durgun su kaynaklarını ortadan kaldırın.

Sivrisinekleri dışarıda tutmak için pencere ve kapılara sineklik takın.

Sivrisinekleri kovmak için ultrasonik veya elektromanyetik dalgalar yayan elektronik kovucular kullanın.

SİVRİSİNEKLERİ KOVMANIN DOĞAL YOLLARI

Kimyasal kovuculara doğal alternatifleri tercih ediyorsanız, birkaç seçenek mevcuttur:

Limon Otu (Citronella)

Belirli çim türlerinden elde edilen limon otu, sivrisinekleri kovmak için mum veya uçucu yağ difüzörü olarak kullanılabilir.

Limon Veya Okaliptüs Yağı

Bu doğal yağlar, sivrisinekleri kovmada DEET kadar etkilidir.

Neem Yağı

Neem ağacının tohumlarından elde edilen neem yağını cildinize uygulayın veya sivrisinekleri kovmak için neem bazlı ürünler kullanın.

Lavanta

Bahçenize lavanta ekin veya sivrisinekleri caydırmak için lavanta yağı kullanın.

Sarımsak

Sarımsak tüketmek, vücudunuzun sivrisinekleri kovan bir koku üretmesini sağlayabilir.

EV YAPIMI SİVRİSİNEK KOVUCU TARİFİ

10 damla limon veya okaliptüs esansiyel yağı

10 damla lavanta esansiyel yağı

10 damla çay ağacı esansiyel yağı

100 ml cadı fındığı, kolonya veya uçucu alkol

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