Star TV'den yeni dizi: Yüz Yıllık Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ilk tanıtım

Ab-ı Hayat olarak yola çıkan dizinin adı bir süre sonra Lavanta Konağı olarak değiştirilmişti. Son alınan karara göre dizinin adı Yüz Yıllık Mucize olarak değiştirildi. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Star TV'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize için geri sayım başladı. Yüz Yıllık Mucize dizisinin yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor. Dizinin senarist koltuğunda ise Nuran Evren Şit bulunuyor. Yüz Yıllık Mucize konusu, oyuncuları ve fragmanına yakından bakalım...

Yüz Yıllık Mucize konusu nedir?

Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşır. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.

Yüz Yıllık Mucize oyuncuları

Yüzyıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda;

Birkan Sokullu,

Ebru Şahin,

Zerrin Tekindor,

Necip Memili,

Gözde Seda Altuner,

Laçin Ceylan,

Ayşegül Cengiz,

Yalçın Hafızoğlu,

Merve Nur Bengi,

Ecem Çalhan,

Zehra Kelleci

ve Hümeyra yer alıyor.

Yüz Yıllık Mucize fragmanı