“Sun Design Project'in yeni dönem başvuruları başladı

"En İyi 100 Yetenek Programı" 2019 değerlendirmesinde, ‘Tekstil Sektörünün En İyi Yetenek Programı’ seçilen Sun Design Project, 2018 yılından bu yana devam ediyor. Sun Design Project'in yeni dönem başvuruları 24 Nisan'da başladı. Sektöre atılmak isteyen gençlerin başvuruları bekleniyor.

Programın yeni dönemi için 24 Nisan’da başlayan başvurular 19 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Farklı üniversitelerden seçilen 16 Tekstil ve Moda Tasarımı öğrencisi, Sun Tekstil'in İzmir'deki merkezinde, kendi kapsül koleksiyonlarını üretme fırsatı bulacak. Sun Tekstil tarafından her sene yürütülen program, moda tasarım ve grafik tasarım üzerine eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik oluşturuldu. Seçilen öğrenciler iki hafta online 3D eğitim alarak toplamda üç haftada Sun Tekstil’de tasarım, numune üretim, ve kalıp ekipleriyle beraber çalışarak kendi koleksiyonlarını oluşturma fırsatı yakalarken, hazırlanan koleksiyonlar öğrencilere yoğun görünürlük imkanı da sağlayacak. Aynı zamanda dijitalleşmeye önem veren çalışmaları ile fark yaratan Sun Tekstil, katılan öğrencilere sağladığı 3D çizim eğitimi ile de gençlerin kariyerlerine farklı bir bakış akışı kazandıracak. 3D çizim temel eğitimlerini alacak öğrenciler, tasarımlarını üç boyutlu olarak görme imkanına sahip olurken, profesyonel hayata adım atarken kazandığı yetkinlikler ile fark yaratma şansına sahip olacak.

Programa hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe deneyim sahibi olmak, akademik olarak öğrendiği her şeyi pratiğe dökmek isteyenler, uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratmak için tasarım yapabileceğine inananlar başvuru yapabiliyor. Üniversitelerin tekstil, tasarım, moda ve benzer bölümlerde 3 ve 4. sınıf öğrencileri için tasarlanmış bu atölye programı, tasarım dünyasında yer almak isteyen genç yetenekleri bir araya getirecek.

Sun Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Melis Vekiloğlu, bilgi ve tecrübelerini gelecek nesillere aktarma konusunda çok hevesli olduklarının altını çizerek, “Bu proje sayesinde, genç ve yetenekli öğrencilerin araştırma, tasarım, numune alma ve üretimden başlayarak hazır giyim üretim sürecinin tüm aşamalarından geçerek iş deneyimi kazanmalarını destekliyoruz. Yaratıcı endüstriyi desteklemenin ve bu tür fırsatları genç yeteneklere sunmanın hayati olduğuna inanıyoruz. Projemizin 25 Temmuz - 6 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan üçüncü döneminde 11 farklı okuldan başvuru olurken, projeye 16 kişi seçilmişti. Farklı üniversitelerden seçilen 16 Tekstil ve Moda Tasarımı öğrencimiz, Sun Tekstil'in İzmir'deki merkezinde, kendi kapsül koleksiyonlarını üretme fırsatı bulmuştu. Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz Sun Design Project programımızda 10 adet öğrencimizin tasarımlarına yer vereceğiz. Sun Tekstil olarak bir çok global markaya tasarımlarımız ve kapsül koleksiyonlarımızla da hizmet vermekteyiz. Bu nedenle tasarım dünyasında fark yaratacak yeteneklere fırsat sağlamayı şirket politikamız olarak benimsiyor ve her yıl yeni mezun olacak gençlerle bir araya geleceğimiz projeler yaratmaya özen gösteriyoruz” şeklinde konuştu.