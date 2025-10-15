Taylor Swift, yeni albümüyle Adele'in satış rekorunu kırdı

Taylor Swift, yeni albümü 'The Life of a Showgirl' ile yeni bir rekor kırdı. 35 yaşındaki ABD'li yıldız, yeni albümünün ilk haftasında 4 milyon satış rakamını yakalayarak, Billboard'a göre bir albüm için en yüksek haftalık gelir rekorunu kırdı.

"NE KADAR HEYECANLANDIĞIMI ASLA UNUTAMAM"

Taylor Swift, satış rekoruyla ilgili Instagram'da paylaştığı mesajında; "2006'da ilk albümümün ilk haftasında 40 bin kopya sattığını duyduğumda ne kadar heyecanlandığımı asla unutamam" ifadelerini kullandı.

"16 yaşındaydım ve bu kadar çok insanın müziğime zaman ve enerji harcayacak kadar önem vereceğini hayal bile edemezdim" diyen şarkıcı; "O zamandan beri, bana bu çılgın hayalin peşinden gitme şansı veren mümkün olduğunca çok insanla tanışıp onlara teşekkür etmeye çalıştım. Yıllar sonra işte buradayız ve bu hafta tam yüz kat daha fazla insan benim için burada" ifadesini kullandı.

"Hayranlarıma göndermek istediğim 4 milyon teşekkür ve bu albümle daha da gurur duymam için 4 milyon sebebim var" diyen Taylor Swift; "Bu projeyi sinema salonlarında kutlamak için dışarı çıktığınız, plak yatırımı yaptığınız, internet üzerinden yayın yaptığınız, videoyu izlediğiniz, CD satın aldığınız, ambalajın içine yazdığım şiirleri okuduğunuz ve kendinizi The Life of a Showgirl'e kaptırdığınız için teşekkür ederim. Bu hissi sonsuza dek saklayacağım. Vay canına. Güzel buket için teşekkür ederim" diye sözlerini tamamladı.

Taylor Swift ayrıca, 3 Ekim'de çıkardığı 'The Life of a Showgirl' albümü ile ilk satış günü rekorunu da kırmıştı. Şarkıcı, albümün piyasaya sürüldüğü ilk gün 2,7 milyon kopya satmıştı.