Tekirdağ'da İki Katlı Müstakil Bir Evden Dekorasyon Fikirleri

Evim Dergisi bu hafta, Tekirdağ'da Özge ve Melih Evecek çiftinin evine misafir oldu. 100 metrekarelik ev, oldukça iyi ışık alıyor ve açık konsept olarak tasarlanmış. Son derece ferah olan bu evin arkasında ise güzel bir kış bahçesi yer alıyor.

Özge Hanım "Bu eve taşınmadan önce dekorasyona merakım yoktu. Taşınırken tadilat yapmak zorunda kaldık ve araştırma yaptım, böylece dekorasyon konusuyla ilgilenmeye başladım. Eski evimiz daha büyük bir evdi ancak gökyüzünü bile göremiyorduk çünkü binaların arasındaydı." diyor.

Çift katlı bu evin katları ellişer metrekare olarak bölünmüş. Stil olarak ise genellikle retro stil hakim olsa da stil karması var denilebilir. Kanepe üzerinde vintage yastıklar yer alırken, oturma alanındaki aydınlatmalar endüstriyel stilde tercih edilmiş...

İşte ev turundan kareler...