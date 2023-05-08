Terzi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Terzi dizisi gerçek hikaye mi?
Terzi dizisi 2 Mayıs'ta Netflix'te görücüye çıktı. Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği dizinin senaristliğini ise Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı üstlendiği Terzi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Terzi dizisi gerçek hikaye mi? Yakından bakalım...
Terzi dizisi 1.sezonu 2 Mayıs günü Netflix'te yayınlandı. Çağatay Ulusoy'un boşrolünde yer aldığı Terzi dizisinin çekimleri Kırklareli ile İstanbul'da gerçekleştirildi. Yayınlandığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çeken dizinin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yakından bakalım...
Terzi dizisi konusu
Terzi, geçmişin derinliklerine gizlenmiş sırları gün yüzüne çıkaracak; aşk, aile, dostluk gibi kavramları yeniden sorgulatacak bir hikayeyi izleyiciyle buluşturuyor. Her bölümüyle yeni bir sır perdesini aralayan dizide, geçmişini hayatının en derinine gömen Peyami ve en yakın arkadaşı Dimitri’nin uzun yıllara dayanan dostluğu bir aşk ile sınanıyor. Peyami, sil baştan kurduğu yaşamında, dedesinin ölümünden sonra sır gibi sakladığı babası Mustafa’nın tüm sorumluluğuyla baş başa kalıyor ve ailesinin köklerine işlemiş sırların peşine düşüyor.
Terzi dizisi gerçek hikaye mi?
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Terzi dizisinin yönetmenliğini Cem Karcı, senaristliğini ise Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı üstlendi.
Terzi dizisi oyuncuları
- Çağatay Ulusoy - Peyami Dokumacı
- Şifanur Gül - Esvet/Firuze
- Salih Bademci - Dimitri
- Olgun Şimşek - Mustafa
- Berrak Tüzünataç - Cemre
- Engin Şenkan - Dede
- Evrim Alasya
- Ece Sükan - Suzi (Suzan)
- Vedat Erincin - Ari
- Celile Toyon - Sülün
- Lilâ Gürmen - Lia