'Terzi'nin 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı! Terzi 2. sezonda neler olacak?

Netflix dizisi Terzi, 2 Mayıs tarihinde ilk sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Çağatay Ulusoy’un Peyami karakterine hayat verdiği, yeni bölümleri merakla beklenen "Terzi"nin 2. sezonundan yeni fragman ve görseller paylaşıldı.

Terzi 2. sezon ne zaman?

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek kaleme aldığı Terzi’nin 2'nci sezonu 28 Temmuz’da Netflix’te izleyicilerle buluşacak.

Terzi 2. sezon oyuncuları

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Salih Bademci, Şifanur Gül, Olgun Şimşek, Ece Sükan ve Evrim Alasya gibi isimlere yeni sezonda Berrak Tüzünataç da Cemre karakteriyle dahil oluyor.

Terzi 2. sezonda neler olacak?

Dizinin 2'nci sezon konusu şöyle:

Esvet’in hayatından çıkışı Peyami’nin içinde büyük bir acı ve öfkeye neden olur. Dimitri, olanları geride bırakarak Esvet’le birlikte olmaya hazırdır. İçinde bulunduğu çaresizlik ve acı ile bambaşka birine dönüşen Peyami'nin hayatına giren Cemre bu dönemde onun en büyük dert ortağı olurken, Peyami annesiyle ilgili gerçeklere de adım adım yaklaşmaktadır.

'Terzi'nin 2. sezonundan yeni fragman