Titanik'te yazılan kehanet gibi mektup 400 bin dolara satıldı

Titanik kazasından sağ kurtulan en tanınmış yolculardan biri olan Archibald Gracie'nin, gemi batmadan birkaç gün önce kaleme aldığı mektup, açık artırmada 399 bin dolara alıcı buldu.

Gracie, 10 Nisan 1912 tarihinde büyük amcasına yazdığı notta şu ifadeleri kullanmıştı:

"Harika bir gemi, ancak nihai kararımı yolculuğun sonunda vereceğim."

Beklenenin Beş Katına Satıldı

İngiltere'nin Wiltshire kentindeki Henry Aldridge & Son müzayede evi, mektubun Cumartesi günü bir ABD'li özel koleksiyoncuya satıldığını duyurdu.

Başlangıçta 60.000 sterlin civarında bir satış beklenirken, mektup neredeyse bu tahminin beş katına alıcı buldu.

Gracie'nin Kurtuluşu ve Sonrası

Kazadan sağ kurtulan Gracie, gemi batarken kendini suya atarak ters dönmüş bir cankurtaran sandalına tırmandı.

Daha sonra diğer yolcular tarafından bir filikaya alınarak kurtarıldı ve R.M.S. Carpathia gemisiyle New York'a ulaştı.

Yaşadığı deneyimleri, "Titanic Hakkında Gerçekler" (The Truth About the Titanic) adlı kitabında detaylı bir şekilde anlattı.

Sağlık Sorunları ve Vefatı

Titanik faciası sırasında maruz kaldığı hipotermi ve fiziksel yaralanmalar, Gracie'nin sağlığını ciddi şekilde zedeledi.

2 Aralık 1912'de komaya giren Gracie, iki gün sonra diyabete bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefatından kısa süre sonra yazdığı kitabı, 1913 yılında yayımlandı.