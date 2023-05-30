TRT1'in yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz konusu ne, oyuncuları kimler? İlk tanıtım fragmanı yayınlandı

TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını NGM yapım imzalı Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, genel yönetmenliğini usta isim Emre Kabakuşak'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda İnci Balabanoğlu oturduğu "Kendi Düşen Ağlamaz"ın senaryosunu ise Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı birlikte kaleme alıyor. İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU

Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizinin kısaca konusu ise şöyle; Doğduğu gün annesini kaybeden Alize, babası tarafından şımartılarak büyütülmüş güzel olduğu kadar çok da bencil bir genç kızdır. Babasının yeniden evleneceğini öğrenince çılgına dönen Alize, intikam almak için onun evlenmesine asla izin vermeyeceği bir adamla numaradan izdivaç yapmaya karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmeyecektir. Sevilen kadrosu, sıcacık anlatımı ile "Kendi Düşen Ağlamaz" hem güldürecek hem de eğlendirecek.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ OYUNCULARI KİMLER?



Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin oyuncu kadrosunda,

Hakan Yılmaz,

Selen Soyder,

Berat Yenilmez,

Yonca Şahinbaş,

Eylül Tumbar,

Beste Yaralı,

Serhan Onat,

Sait Genay,

Sema Çeyrekbaşı,

Yiğit Kalkavan,

Enes Koçak,

Çağla Boz,

Yiğit Kaan Yazıcı gibi ünlü isimler yer almaktadır.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ DİZİSİ FRAGMANI