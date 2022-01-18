Üç Kız Kardeş dizisi setinden ilk kareler geldi! İşte konusu ve oyuncuları
İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş adlı romanı televizyona uyarlanıyor. Senaryo aşaması tamamlanan ve sete çıkan diziden ilk set fotoğrafları da gelmeye başladı. İşte üç Kız Kardeş dizisi konusu ve oyuncuları...
Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanacak olan “Üç Kız Kardeş” yakında Kanal D’de başlayacak. Yapımını Süreç Filmin, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizi “Üç Kız Kardeş” in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Heyecanla beklenen dizinin setinden ilk kareler de geldi. Peki Üç Kız Kardeş dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım:
ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Yakın zamanda yayınlanması planlanan dizide birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesi konu alınacak. Dizinin çekimleri Ayvalık’ta başladı. Dizide İclal Aydın ise kızların annesini oynayacak.
ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin oyuncu kadrosunda pek çok başarılı isim yer alıyor. Bunlardan bazıları şöyle:
Reha Özcan
İclal Aydın
Özgü Kaya
Almila Ada
Berker Güven
Melisa Berberoğlu
Veda Yurtsever
Hakan Atalay
Emre Kıvılcım
Mert Özcan
Ece Baliç
Tayfun Eraslan
Benian Dönmez,
Nazlı Senem Ünal
Murat Çidamlı
Demircan Kaçel
Vural Şahanoğlu