Üç Kız Kardeş dizisi setinden ilk kareler geldi! İşte konusu ve oyuncuları

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanacak olan “Üç Kız Kardeş” yakında Kanal D’de başlayacak. Yapımını Süreç Filmin, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizi “Üç Kız Kardeş” in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Heyecanla beklenen dizinin setinden ilk kareler de geldi. Peki Üç Kız Kardeş dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım:

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yakın zamanda yayınlanması planlanan dizide birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesi konu alınacak. Dizinin çekimleri Ayvalık’ta başladı. Dizide İclal Aydın ise kızların annesini oynayacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda pek çok başarılı isim yer alıyor. Bunlardan bazıları şöyle:

Reha Özcan

İclal Aydın

Özgü Kaya

Almila Ada

Berker Güven

Melisa Berberoğlu

Veda Yurtsever

Hakan Atalay

Emre Kıvılcım

Mert Özcan

Ece Baliç

Tayfun Eraslan

Benian Dönmez,

Nazlı Senem Ünal

Murat Çidamlı

Demircan Kaçel

Vural Şahanoğlu