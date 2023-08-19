Uyurken neden İphone'unuzu şarj etmemelisiniz?

Milyonlarca telefon kullanıcısı gece boyunca telefonlarını şarja takıyor ancak bu bazı durumlarda riskli olabilir. Örneğin telefonunuz battaniye altında ya da yastık altında kalırsa...

Apple uyarı duyurusunda telefonların her zaman iyi havalandırılan bir alanda şarj edilmesini söylüyor. Çünkü telefonun battaniye ya da yastık altında şarj edilmesi cihazın hızlı bir şekilde ısınması riskini artırıyor. Telefonlar şarj olurken ısınır, bu nedenle bu ısının kaçacak yeri yoksa yanıklara ve hatta yangına neden olma potansiyeli vardır.

Apple'ın uyarısı şöyle: Bir güç kaynağına bağlıyken cihazın, güç adaptörünün ya da kablosuz şarj cihazının üzerinde uyumayın ya da bunları battaniyenin, yastığın ya da vücudunuzun altına koymayın."

Apple ayrıca "iPhone'unuzu, güç adaptörünü ve herhangi bir kablosuz şarj cihazını kullanırken veya şarj ederken iyi havalandırılan bir alanda tutun" diyor.

APPLE'IN ŞARJ UYARILARI

Apple'ın internet sitesinde, iPhone işletim sistemi iOS'un son sürümüne ilişkin "iPhone için önemli güvenlik bilgileri" başlığı altında yer alan bazı uyarıları şöyle:

-Şarj kablosu bir güç kaynağına bağlıyken, rahatsızlığa veya yaralanmaya neden olabileceğinden, şarj kablosu ve konektörle uzun süreli cilt temasından kaçının.

-Şarj kablosu veya konektörü üzerinde uyumaktan kaçının

-iPhone ve Apple USB güç adaptörleri uluslararası ve bölgesel güvenlik standartları tarafından tanımlanan gerekli yüzey sıcaklığı sınırlarına uygundur. Ancak, bu sınırlar dahilinde bile, sıcak yüzeylerle uzun süre sürekli temas rahatsızlığa veya yaralanmaya neden olabilir.

-Cildinizin bir cihaz, güç adaptörü veya kablosuz şarj cihazı çalışırken veya bir güç kaynağına uzun süre bağlıyken temas halinde olduğu durumlardan kaçının. Örneğin, bir cihaz, güç adaptörü veya kablosuz şarj cihazı üzerinde uyumayın veya bir güç kaynağına bağlıyken bunları bir battaniyenin, yastığın veya vücudunuzun altına koymayın.

-Kullanırken veya şarj olurken iPhone'unuzu, güç adaptörünü ve herhangi bir kablosuz şarj cihazını iyi havalandırılan bir alanda tutun.