Uzak Şehir Şahin öldü mü? Alper Çankaya diziden ayrılıyor mu?

Kanal D'nin pazartesi günleri ekrana gelen, sevilen dizisi Uzak Şehir'in 38. bölümüyle dikkat çekti.

"ŞAHİN ALBORA DİZİDEN AYRILIYOR MU?"

Dizinin yeni bölümünde izleyicisi sarsan bir gelişme yaşandı. Boran'ın katilinin babası olduğunu öğrenen Şahin kafasına silah dayarken daha sonra karnına ateş ediyor. Bu gelişme büyük bir şok yaşatırken şimdi "Uzak Şehir Şahin öldü mü", "Şahin Albora diziden ayrıldı mı?" soruları peş peşe geliyor.

YENİ BÖLÜMDE BELLİ OLACAK

Şahin silah sesinin ardından yere yığılırken apar topar hastaneye kaldırılıyor. Şahin'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Ölüp ölmediği ise yeni bölümde belli olacak.

Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya diziden ayrıldığına dair yapımcılardan gelen bir açıklama yok. Çankaya'nın diziye devam etmesi bekleniyor.

Uzak Şehir 38. Bölüm 3. Fragman | Vurgun ne söyleyecek?

ŞAHİN ALBORA: AŞK VE İKİLEM ARASINDA BİR KARAKTER

Uzak Şehir dizisinde yer alan Şahin Albora, Ecmel Albora ve Fidan Albora’nın oğlu, aynı zamanda Cihan, Kaya ve Nare’nin amcaoğlu olarak önemli bir aile dinamiğine sahiptir. Ailesinin içinde büyüyen Şahin, amca çocuklarıyla bir arada zaman geçirip onları kardeşlerinden ayırmaz. Ancak, en büyük içsel çatışmalarından biri, amcası Nare’ye duyduğu aşk ile, ailesinin arasıdaki sadakat ve çıkar çatışmalarını dengelemeye çalışmasıdır.

Şahin, yıllarca amcasına olan aşkını bastıramaz ve bu aşkın peşinden sürüklenir, ne kadar zorlu bir ikilem içinde olsa da, kendisini hem ailesine, hem de kalbinin sesine karşı koyarken bulur.

1990 doğumlu olan Çankaya, Tekirdağ doğumludur ve oyunculuk kariyerine Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde başlamıştır. Çin'de geleneksel opera eğitimi alarak, sanatsal yeteneklerini geliştiren Çankaya, aynı zamanda sahneye olan ilgisini de derinleştirmiştir.

ALPER ÇANKAYA KİMDİR?

Çankaya, Uzak Şehir dizisinde Şahin Albora karakterine hayat verirken, izleyiciyi derinden etkileyen bir performans sergilemektedir. Aynı zamanda, Vatanım Sensin, Baba ve Çukur gibi dizilerde de rol alarak geniş bir izleyici kitlesi edinmiştir. Alper Çankaya’nın oyunculuğu, Şahin’in yaşadığı duygusal çalkantıları ve aile içindeki zor dengeyi başarılı bir şekilde yansıtmaktadır.