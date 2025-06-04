Uzak Şehir'in Mine'si diziden ayrılıyor mu?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir seyircinin sabırsızlıkla beklediği sezon finali önceki akşam ekrana geldi.

‘Uzak Şehir’ heyecan, aksiyon ve imkansız aşklarla dolu bir sezonu geride bıraktı.

Mardin’de çekilen Ayna Yapım imzalı dizinin Mine’si Mine Kılıç duygusal bir mesaj paylaştı.

Ünlü oyuncunun mesajı veda olarak algılandı. Kılıç, paylaşımıyla 'diziden ayrılıyor mu?' diye düşündürdü ancak ayrılmadığı öğrenildi.

İşte o mesaj:

Yeni bölüm başlarken; Paylaşmak istediğim onca fotoğrafın kaldıramadı Instagram yükünü, ebatını :) Çokça paylaşamadıklarım, sığdıramadıklarım, ulaşamadıklarım var… manidar :) Çok şey öğrendiğim, güldüğüm, ağladığım… Ve en çok da sükût ettiğim bir sezon oldu. Sabretmeyi, sessizliğin edebini; 39 nihayete ererken tekâmül sancılarını kabullenmeyi… 'Fakat sanırım en mühimi: nice kimselerin baktığı şeyde gördüğünün, aslında kendi akisleri olduğunu belki de hiçbir vakit idrak edemeyeceğini. Bu manada, zaten müşkil bir meslek… Müşkil bir roldü Mine. Ama iyi ki oldu. İki Mine de layığını bulsun. Bu süreçte ben fazlaca zorlanırken, çevreme aksettirdiğim, sürç-i lisan ettiğim, istemeden gönül incittiğim olduysa, aflar ola. Başka bir ekiple olmazdı. :)) İyi ki o fotoğraflanan anlar, o insanlar ve o yol, birlikte nasip oldu. Herkese her şey için çokça minnet, çokça muhabbet.