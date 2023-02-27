Veda Mektubu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte dizinin künyesi

Kanal D’nin merakla beklenen yaşanmış bir hikayeden uyarlanan Veda Mektubu bu akşam başlıyor. Hikayesini Gamestory'nin, senaryosunu ise Deniz Akçay'ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosuna, konusuna yakından bakalım...

Veda Mektubu dizisi künye

Kanal: Kanal D

Yayın günü: 27 Şubat Pazartesi 20:00

Dizinin özeti: Dizi, yıllar önce bir mektup yüzünden ayrılan aşıkların çocukları üzerinden gelişecek hesaplaşmayı ekrana getirecek.

Başrol oyuncuları: Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar

Yönetmen: Deniz Çelebi Dikilitaş

Senaryo: Deniz Akçay

Veda Mektubu dizisi konusu nedir?

Bir mektupla ayrılan Alanur (Nurgül Yeşilçay) ve Ziya’nın (Selim Bayraktar) yolları yıllar sonra çocuklarının birbirlerine aşık olması ile kesişir. Çocukları üzerinden ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Ziya ve Alanur’un ayrılıklarında rol oynayan Seher, oğluna söz geçirip onu düştüğü aşktan vazgeçirebilecek midir?

Veda Mektubu oyuncuları kimler?

Veda Mektubu oyuncu kadrosunda;

Nurgül Yeşilçay,

Selim Bayraktar,

Rabia Soytürk,

Emre Kıvılcım

Bennu Yıldırımlar,

Hakan Karsak,

Ümmü Putgül,

Elif Çakman,

Hazar Motan,

Deniz Altan,

Asya Kasap,

Hande Eleman,

Kerem Alp Kabul,

Elif Uslusoy yer alıyor.

Veda Mektubu dizisi fragmanı