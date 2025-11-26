'Veliaht'ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden merak dolu ön izleme sahnesi yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Yayınlanan tanıtımda, Timur ve Ceset’in aksiyon dolu kovalama sahnesinin ekrana geldiği anlarda Vezir’in tetiğe basıp Timur’un konuşmak istediği adamı vurmasıyla gerilim tırmanıyor. Reyhan'ın da şahit olduğu bu olay sonrasında neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.