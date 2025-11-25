'Wednesday' ekibi Netflix'e yeni ve karanlık mitoloji temalı diziyle geliyor

Başarılı senaristler Alfred Gough ve Miles Millar, bu kez gotik atmosferlerini ve karanlık mizahlarını, derin bir mitoloji temasıyla birleştirecek. Deadline'ın haberine göre proje halihazırda geliştirme aşamasında ve Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

Yapım, Boom! Studios’un karanlık, doğaüstü ve korku ögelerini bir araya getiren serisinden uyarlanıyor. Projede ikiliye, Love, Death + Robots’un süpervizör yönetmeni Jennifer Yuh Nelson da yürütücü yapımcı olarak eşlik ediyor.

KONUSU

Animasyon, çizgi romanın merkezindeki Ölüm Meleği Jessica Harrow’un yolculuğunu konu alacak.

Jessica’nın görevi ruhları öbür tarafa taşımak olsa da, kendi ölümüne dair hiçbir şey hatırlamaması hikayeyi daha da gizemli hale getiriyor. Hayattayken kim olduğuna dair belleğini kaybetmiş olması onu sürekli bir arayışa sürüklüyor. Bu arayış sırasında öteki dünyanın görünmez mimarisinin içine çekiliyor. Derinlere indikçe kozmik sırlarla ve kendisine ait olduğunu bilmediği güçlerle yüzleşiyor. Ölüme bağlı kişisel bir bağ keşfetmesi ise hikayeyi dramatik bir noktaya taşıyor.

ÇİZGİ ROMANDAN ANİMASYONA

Çizgi roman 2022’de yayımlanmaya başlamış ve kısa sürede Boom! Studios’un en çok satan yapımlarından biri olmuştu. Serinin 25 sayı süren yolculuğunun ardından uyarlama haberinin gelmesi hayranları heyecanlandırdı. Yapımcılar, çizgi romandaki çarpıcı görsel dili ve türleri harmanlayan atmosferi animasyona taşımayı hedefliyor.