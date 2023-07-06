Ya Çok Seversen konusu nedir, oyuncuları kimler? Ya Çok Seversen dizisi bu akşam başlıyor

Ya Çok Seversen dizisi için geri sayım başladı. Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı, Ali Bilgin’in ise yönetmenliğini üstlendiği dizisi 'Ya Çok Seversen', bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Ya Çok Seversen konusu ve oyuncularına yakından bakalım...

Ya Çok Seversen konusu

‘Ya Çok Seversen’, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve kendi ayakları üstünde durarak yurtdışında yaşayan, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

Ya Çok Seversen 1. bölümünde neler olacak?

Hayatını yurt dışında geçiren Ateş, babasının ölümü sebebiyle yıllar önce terk ettiği İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Yolu ailesini bulmak için dolandırıcılık yapan sahte gelin Leyla ile kesişir. Aralarındaki inkar edilemez çekime rağmen Leyla'nın attığı bir tokat ile ayrılırlar.

Ya Çok Seversen oyuncuları

Ünlü oyuncular Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerinde yer aldığı Ya Çok Seversen'in kadrosu belli oldu.

Hatice Aslan,

Şerif Erol,

Cemre Ebuzziya,

Nazmi Kırık,

Aziz Caner İnan,

Mine Kılıç,

Oğulcan Arman Uslu,

Durukan Çelikkaya,

Lara Pera Aslan,

Özgün Akaçca ve

Adin Külçe gibi başarılı isimler de yer alıyor.

Ya Çok Seversen fragmanı