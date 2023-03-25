Yalı Çapkını 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından televizyona uyarlanan Yalı Çapkını dizisi dün akşam 25. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Seyirciler heyecanla yeni bölümü beklerken, fragman da geldi.

Yalı Çapkını 26. bölümde neler olacak?

31 Mart Cuma günü yayınlanacak olan Yalı Çapkını 26. bölümün 1. fragmanı yayınlandı.

Fragmanda, Seyran "Dokunma bana" diyerek evi terk ederken, Ferit'in Pelin ve annesini "Uzak durun hayatımdan" diye uyarması ve İfakat'ın Zerrin ile buluşması dikkat çekti.

Yalı Çapkını 26. bölüm fragmanı

Yalı Çapkını 25. bölümde neler oldu?

Seyran duyduklarından sonra çok öfkelenir ve Ferit ile arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar. İfakat; Suna’ya kendi uygun gördüğü bir talip (Saffet) bulurken Suna’yı Seyran ve Ferit’le beraber Saffet’le akşam yemeğine çıkması için ikna eder. Bu durum Abidin’in de Suna’nın da hoşuna gitmez. Öte yandan İfakat Latif’le ilgili planlarını hayata geçirmek için de Sultan’la işbirliği yapmaya devam eder. Zerrin’in hedefinde ise bu kez Seyran vardır.