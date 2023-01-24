Yasak Elma dizisinin ömrü mü uzuyor?

Eda Ece, Şevval Sam, Sevda Erginci, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve son olarak Bekir Aksoy'un başrollerinde yer aldığı Yasak Elma 6 sezondur FOX ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bu sezon sonu final yapması planlanan dizi ile ilgili yeni kararlar alındı.

Yasak Elma'nın filmi geliyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Disney Plus FOX’un fenomen dizisi Yasak Elma’nın filmini yayınlayacak. Geçen yaz çekilmesi planlanan proje ekip çok yorgun olduğu için bu yıla ertelenmişti. Medyapım’ın filmi bu yaz çekeceği konuşuluyor.

Yedinci sezon bombası

Öte yandan Yasak Elma’yla ilgili kulislerde bir de bomba bilgi dolaşıyor. Fenomen dizinin bu sezon biteceği açıklanmış, başta Eda Ece olmak üzere oyuncular da bu bilgiyi teyit etmişti. Ancak resmi bir bilgi olmamakla beraber duayen yapımcı Fatih Aksoy’un hâlâ çok yüksek reytingler alan dizinin yedinci sezonu da çekmeyi düşündüğü öğrenildi.