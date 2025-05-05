16. Çocuklar Arası Resim Yarışması başvuruları uzatıldı: Bu yılın teması Canım Annem

Çocukların hayal güçlerini geliştirmek ve sanat ile resim sevgisini aşılamak amacıyla Gratis'in 16 yıldır düzenlediği Çocuklar Arası Resim Yarışması’nın son başvuru tarihi yoğun istek ve talep üzerine 16 Mayıs 2025 tarihine uzatıldı.

Bu yıl ‘Canım Annem’ teması ile Türkiye’nin dört bir yanından 7- 10 yaş arasındaki çocukların katılımıyla gerçekleştirilen yarışmaya küçük ressamlar, 16 Mayıs 2025 tarihine kadar resimlerini www.gratisresimyarismasi.com web sitesi üzerinden yükleyerek katılım sağlayabilecek.

Çocukların eserleri, jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye giren ilk finalistler resim yarışması web sitesinde açıklanacak. İkinci değerlendirme sonrasında kazanan ilk 3 küçük ressam ise resim yarışması web sitesi ve Gratis’in sosyal medya hesaplarında açıklanacak.

Yarışmada dereceye giren çocuklardan 1’incisi Apple Ipad Pro 250 GB 11 inç, 2’ncisi Onvo Elektrikli Scooter, 3’üncüsü ise Teknosa’dan 15 bin TL değerinde hediye çeki ödülü kazanacak.