Accor, 2025’te Türkiye’de 10 yeni otel açacağını duyurdu

Dünyanın 110’dan fazla ülkesinde, Rixos, Sofitel, Swissotel, ibis, Mercure, Mövenpick, Novotel, Fairmont gibi 40’tan fazla markası, Türkiye’de ise Swîssotel, Handwritten, Mövenpick, Pullman, Mercure, Novotel, ibis, ibis Styles gibi 16 marka ile 74 otel üzerinden hizmet veren konaklama grubu Accor, düzenlediği basın toplantısı ile 2024 değerlendirmesi yaptı ve 2025 yılında 10 yeni otel açacaklarını da duyurdu. Ayrıca 2030 yılına kadar açılacak olan 20 yeni otelin imzalarının atıldığı da paylaşıldı.

Accor Premium, Orta Ölçekli ve Ekonomi segmentten sorumlu Türkiye Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu, yeni açılacak otellerin tek segmentte olmayacağını, hem ekonomi hem de lüks segmentte olacağını belirtti. Türkiye’nin turizm potansiyelinin genişliğine değinen Köseoğlu, yeni otellerin bölge olarak sadece İstanbul’la kısıtlı kalmayacağını, Karadeniz kıyılarından Antalya’ya, İzmir’e uzanan genişlikte Türkiye’yi kapsayacağını aktardı. Köseoğlu ayrıca, Eskişehir ya da Cağaloğlu’ndaki projelerine atıfta bulunarak hikayesi olan oteller yaratmaya önem verdiklerini aktardı.

Köseoğlu ayrıca geçmiş yıl ile bu senenin otel doluluk oranlarını da karşılaştırdı. Buna göre, 2024 yılının 2023’e göre yüzde 12-13 oranında daha düşük olduğunu belirtti. Bunun yanında 2024 oda gelirlerinden geçen seneye oranla yüzde 16 artış elde edildiğine de değindi.

Accor Premium, Orta Ölçekli ve Ekonomi segmentten sorumlu Orta Doğu, Afrika ve Türkiye COO’su Paul Stevens, “Türkiye'nin turizm potansiyelini tanıyoruz ve bu pazardaki fırsatları değerlendirmeye kararlıyız. Türkiye'nin, Accor için önemli bir büyüme hedefi olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle büyüme projelerimizi Türkiye'nin dört bir yanına genişletiyoruz. Kısa süre önce Antalya'nın Tekirova bölgesinde Mövenpick Resort'ün tanıtılması gibi önemli adımlar attık. Ayrıca, Gaziantep gibi mevcutta varlığımızın bulunduğu şehirlerde de genişlemeye devam ediyoruz. Ayrıca, ibis ailesi markalarımızı Ordu gibi, Türkiye'nin yeni destinasyonlarında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu projelerimiz, Accor'un Türkiye'deki varlığını çeşitlendirme ve Türkiye'nin genel turizm potansiyelini destekleme taahhüdümüzün bir yansıması” şeklinde konuştu.