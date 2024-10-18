Allianz'dan Elle Dergisi'yle meme kanseri farkındalık ayına özel ek: Elle Muayene

Meme Kanseri Farkındalık Ayına özel olarak yarattığı ekin ismini ELLE Muayene olarak değiştiren marka, ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay’la birlikte “bu ay ve her ay elle muayene” dedi.



Sağlık bakanlığı verilerine göre Türkiye’de her yıl 27 bin kadına meme kanseri teşhisi konuyor. Meme kanserinde erken teşhis, erken teşhiste ise düzenli ve periyodik elle muayene hayati önem taşıyor. Elle muayenenin bilinirliğini artırmak isteyen Allianz Türkiye, Ekim ayında hayata geçirdiği bu projede ELLE Türkiye ve Nurgül Yeşilçay ile güçlerini birleştirdi.

Elle Muayeneye ve Meme Kanserine Özel Bir Sayı

ELLE Muayene dergisinin kapak yüzü olan oyuncu Nurgül Yeşilçay, dergi kapağından röportajlara kadar verdiği tüm pozlarda, elle muayenenin adımlarını gösteriyor. Nurgül Yeşilçay’ın “kadın olmaktan ve memelerinizden utanmayın” dediği proje; bir yandan erken teşhis için kadınları periyodik elle muayene yapmaya teşvik ederken diğer yandan da Allianz Türkiye’nin 40 yaş üstü Modüler Sağlık Sigortası sigortalılarına, anlaşmalı kontrol mamografi merkezlerinde yılda 1 kez ücretsiz mamografi teminatı sunduğunu anlatıyor.