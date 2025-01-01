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Aret Vartanyan'dan mutluluğa neden olacak 25 öneri

''Yaşama küsmüş bir ruhu gülümsetebilmektir mutluluk!''
• İçerideki beninizle dışarıdaki beninizi birbirine yakın yaşatmak!
• Yaşamın gizinin görünende değil, görünmeyende olmasından gelen sürekli keşif hali!
• Sevdiğiniz insanın gözlerine hiç konuşmadan bakmak, onun gözlerinde kendinizi, onu ve yaşamı izlemek.
• Sıcak poğaça ve ona eşlik eden çayın kokusu…
• Her anın, sıfır kilometre olmasının heyecanı…
• Bir insanın yaşamına dokunduğunuzda gözlerinde doğan ışıltı, hiç tanımadığınız bir insana sevgiyle sarılabilmek!
• Ruhun, bedenin ve tüm duyguların çıplak bedenlerde birleştiğinde ki sonsuzluk hissi!
• Yaradanın enerjisinin her bir hücremizde yarattığı titreşimin varlığı!
• Muhteşem bir sistemin vazgeçilmez bir parçası olduğumuz, bir o kadar da dünyayı paylaşanlar arasındaki sıradanlığımın bilinci.
• Sevgilinize, dostlarla kahvaltı hazırlamak!
• Salaş bir meyhanede masadaki mezelerle değil, dost sohbetiyle kadeh tokuşturmak.
• Her sabah yatağı değil, yaşamı, ruhunu paylaştığın sevgilinin kokusuyla uyanmak.
• Yaşamın tüm enerjisinin dışarıdan değil, yüreğimden doğduğunun farkındalığı.
• Hiç arkama bakmadan sırtımı yaslayıp, tüm ağırlığımı birine bırakabilmenin huzuru.
• Hiç arkasına bakmadan sırtını bana yaslayıp, tüm ağırlığını bana bırakabilmesinin huzurunu yaşatabilmenin huzuru.
• Banyodaki aynana sızmış bir uğur böceğinin ürkek günaydını.
• Yaptığımız her hata, yaşadığımız her acıda hissettiğimiz gerçeklik, öze dokunuş.
• Hayatımızda iz bırakan şarkıların hiç ummadık zamanlarda, yerlerde kulağımıza çalınması.
• Kedi gibi sırnaşıp sırtımızı kaşıtabilmek.
• Gecenin ayazında sokakta yaşayan, gecenin insanı ile bir kaldırım köşesinde sohbet etmek.
• Şehrin arka sokaklarında şaşkınlıkla bakınan çocuğun nedensiz gülümseyişi, kırmızı ışıkta para isteyen çocuğun çikolatayı kaptığındaki koşuşu.
• Hayatındaki çakıl taşları ile pırlantaları ayırabilmek, suni olana değil gerçek olana karışmak.
• Yaşama küsmüş bir ruhu gülümsetebilmenin coşkusu.
• Koşulsuz sevgiliyle zamandan, mekandan bağımsız geceyi gündüzü sadece sarılarak, koklayarak, hissederek nefes almak.
• Hayata sevgiyle bakan gözlerin, her an mutluluk kaynağına ulaşabilecek olmasının gerçekliği.

Aret Vartanyan (Kişisel Dönüşüm Danışmanı, Yazar)
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