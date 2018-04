Aret Vartanyan'dan mutluluğa neden olacak 25 öneri

''Yaşama küsmüş bir ruhu gülümsetebilmektir mutluluk!''

• İçerideki beninizle dışarıdaki beninizi birbirine yakın yaşatmak!

• Yaşamın gizinin görünende değil, görünmeyende olmasından gelen sürekli keşif hali!

• Sevdiğiniz insanın gözlerine hiç konuşmadan bakmak, onun gözlerinde kendinizi, onu ve yaşamı izlemek.

• Sıcak poğaça ve ona eşlik eden çayın kokusu…

• Her anın, sıfır kilometre olmasının heyecanı…

• Bir insanın yaşamına dokunduğunuzda gözlerinde doğan ışıltı, hiç tanımadığınız bir insana sevgiyle sarılabilmek!

• Ruhun, bedenin ve tüm duyguların çıplak bedenlerde birleştiğinde ki sonsuzluk hissi!

• Yaradanın enerjisinin her bir hücremizde yarattığı titreşimin varlığı!

• Muhteşem bir sistemin vazgeçilmez bir parçası olduğumuz, bir o kadar da dünyayı paylaşanlar arasındaki sıradanlığımın bilinci.

• Sevgilinize, dostlarla kahvaltı hazırlamak!

• Salaş bir meyhanede masadaki mezelerle değil, dost sohbetiyle kadeh tokuşturmak.

• Her sabah yatağı değil, yaşamı, ruhunu paylaştığın sevgilinin kokusuyla uyanmak.

• Yaşamın tüm enerjisinin dışarıdan değil, yüreğimden doğduğunun farkındalığı.

• Hiç arkama bakmadan sırtımı yaslayıp, tüm ağırlığımı birine bırakabilmenin huzuru.

• Hiç arkasına bakmadan sırtını bana yaslayıp, tüm ağırlığını bana bırakabilmesinin huzurunu yaşatabilmenin huzuru.

• Banyodaki aynana sızmış bir uğur böceğinin ürkek günaydını.

• Yaptığımız her hata, yaşadığımız her acıda hissettiğimiz gerçeklik, öze dokunuş.

• Hayatımızda iz bırakan şarkıların hiç ummadık zamanlarda, yerlerde kulağımıza çalınması.

• Kedi gibi sırnaşıp sırtımızı kaşıtabilmek.

• Gecenin ayazında sokakta yaşayan, gecenin insanı ile bir kaldırım köşesinde sohbet etmek.

• Şehrin arka sokaklarında şaşkınlıkla bakınan çocuğun nedensiz gülümseyişi, kırmızı ışıkta para isteyen çocuğun çikolatayı kaptığındaki koşuşu.

• Hayatındaki çakıl taşları ile pırlantaları ayırabilmek, suni olana değil gerçek olana karışmak.

• Yaşama küsmüş bir ruhu gülümsetebilmenin coşkusu.

• Koşulsuz sevgiliyle zamandan, mekandan bağımsız geceyi gündüzü sadece sarılarak, koklayarak, hissederek nefes almak.

• Hayata sevgiyle bakan gözlerin, her an mutluluk kaynağına ulaşabilecek olmasının gerçekliği.



Aret Vartanyan (Kişisel Dönüşüm Danışmanı, Yazar)