Aura renkleri nelerdir? Nasıl bulunur? Aura renkleri ve anlamları

Hiç birisiyle ilk kez tanıştığınızda neredeyse anında ondan etkilendiğinizi hissettiniz mi? Elbette, bunu karizmaya ve çekiciliğe bağlayabilirsiniz ancak bu his, aura renklerinizin uyumlu olduğunun bir işareti olabilir.

Tüm canlıların yaydığı küçük elektromanyetik alan olan auraların duygusal, zihinsel ve ruhsal sağlığımızı yansıttığına inanılıyor.

Bazı açılardan, auralar burçlara benzer ancak yalnızca şu ana odaklanırlar, geleceğe değil. Bununla birlikte, auralar doğası gereği iyi veya kötü değildir. Aslında bunlar yalnızca bir kişi olarak kim olduğunuzun ve hayatta nerede olduğunuzun bir yansımasıdır.

Profesyonel bir aura okuyucusu, "Auranızı bilmek, kendinize ve fikirlerinize bağlanmanın güçlü bir yolu olabilir. Bu, kendimizi dışarıdan anlamanın ve içeride ne istediğimizi daha derinden anlamanın yoludur." diyor.

Auralar genellikle renklerin bir karışımıdır ancak bir renk tonu baskın olabilir ve hayatınız boyunca sabit kalabilir. Bazı renkler her zaman bizimledir, bunlar 'doğuştan gelen' renklerdir. Bu enerji kişiliğimizi oluşturur ve insanlar olarak özümüzü yansıtır.

Enerjiniz, ruh haliniz ve düşünceleriniz sürekli akış halinde olduğundan, aura renkleriniz haftaya, güne veya hatta saate göre değişebilir. Unutmayın: Auralar her kişi için benzersizdir. Bu, bazı insanların büyük yaşam değişiklikleri (örneğin: İş değiştirme veya yeni bir aşk) sırasında aura renklerinde ciddi bir değişim gördüğü, bazılarının ise görmediği anlamına gelir.

AURA RENKLERİ NASIL BULUNUR?

1. Profesyonel Aura Fotoğrafçılığı (Kirlian fotoğrafı):

Bazı spiritüel merkezlerde veya fuarlarda, özel kameralarla aura rengi görüntülenebilir.

(Kameralar, vücut ısısı ve elektromanyetik alanı ölçerek renklere dönüştürür.)

2. Ayna Tekniği ile Kendi Gözlem:

• Beyaz bir arka plan önünde aynaya bak.

• Gözlerini hafifçe kısmış şekilde, başının çevresine odaklan.

• Hafif renk dalgaları ya da gölgeler görebilirsin. Bu senin aurandır. (Biraz pratik gerekebilir.)

3. Meditasyon ve İç Gözlem:

• Gözlerini kapatıp derin meditasyon yap.

• Zihninde beliren renkleri veya sezgilerini takip et.

• Bazen bir renk baskın şekilde “gelir” bu senin baskın aura rengin olabilir.

4. Online Testler ve Sezgisel Yöntemler:

Bazı testler ruh halini, kişiliğini ve tercihlerini analiz ederek olası aura rengini tahmin eder. Eğlenceli ama birebir doğru olmayabilir.

AURA RENKLERİ VE ANLAMLARI

Basitçe ifade etmek gerekirse, aura renklerinizi anlamak güçlü yönlerinizi öne çıkarmanıza ve geliştirilecek alanları belirlemenize yardımcı olabilir.

Aura okumanızda görünen renkler hakkında daha fazla bilgi edinerek kendinizi ruhsal düzeyde tanıyın. Ardından arkadaşlarınızı, aile üyelerinizi ve gelecekteki buluşmalarınızı da aynısını yapmaya teşvik edin, böylece nasıl uyum sağladığınızı görebilirsiniz.

Kırmızı

Kırmızı, yaşamımızın ilk yedi yılında hayatta kalma ve güvenlik için gereken becerileri kazandırmak üzere geliştiği söylenen kök çakramızın rengidir. Kırmızı auralı insanlar tutkulu, öz farkındalığa sahip, güçlü ve cesur olma eğilimindedir.

Auranızda hiç kırmızı yoksa bu; "güveninizi geliştirmek ve spot ışığında kendi benlik duygunuzu geri kazanmak için çalışıyorsunuz" anlamına gelebilir.

Turuncu

Turuncu, sakral çakramızla bağlantılıdır ve bu da onu yaratıcılık, yakınlık ve kendini ifade etme kaynağı yapar. Turuncu auraya sahip kişiler, risk almaktan çekinmeyen yaratıcı sorun çözücüler olma eğilimindedir. Bu nedenle, adrenalin odaklı sporlar ve aktiviteler onların ilgi alanındadır. Aynı zamanda turuncu, cesur olmak, cesarete sahip olmak ve ortaya çıkmakla ilgilidir.

Auranızda turuncu belirgin şekilde yoksa, bu büyük bir yaşam değişikliği yapmak istediğiniz anlamına gelebilir.

Sarı

Sarı, solar pleksus çakramızla ilişkilidir. Bu neşeli tonda auraya sahip kişiler, sıkı çalışmaya ve günlük hayatta eğlenceli olmaya eğilimlidir. Yani bir nevi onlar "hepimizin ihtiyaç duyduğu güneş ışığı."

Sarı auralı kişiler kelimenin tam anlamıyla etrafı aydınlatırlar. Bu aura en yüksek frekanstır ve çoğu kişi görmeden hisseder.

Aurasında sarı olmayan herkes, hayatına eğlence katmak için içindeki çocukla yeniden bağlantı kurması gerekebilir.

Yeşil

Yeşil, kalp çakrasıyla ilişkilendirildiğinden, yeşil auralı kişiler çok sever ve başkalarıyla uyumlu bir şekilde çalışır. İlişkiler bir yana, genellikle hayatlarının her alanında hedef odaklıdırlar.

Auranızda yeşil olmadığında bunun bir şeyi tezahür ettirmeniz gerektiğine dair bir işaret olabileceğini söylüyor: Aşk, kariyer değişikliği, arkadaşlıklar, herhangi bir şey. Ne olmasını istediğinizi anlayın ve planlar yapmaya başlayın çünkü, yeşil auralı kişiler bunu en iyi şekilde yapar.

Pembe

Yeşil gibi, pembe renk de kalp çakrasıyla bağlantılıdır. Temel fark: Pembe auralı kişiler iş söz konusu olduğunda kendilerini çok ciddiye almazlar ancak bu çok çalışmadıkları anlamına gelmez. Sadıktırlar, arkadaşlıklarını ve ailelerini her şeyin üstünde tutarlar.

Auranızda hiç pembe yoksa bunun, besleyici yanınızı kucaklamanız veya hayatınızdaki insanlarla ilişkilerinizi iyileştirmeniz gerektiği anlamına gelebilir.

Magenta

Pembe ve kırmızının mükemmel bir karışımı olan macenta auralar, birinin ruhsal yanına dokunur. Macenta auralı kişiler, kalp merkezli, motive olmuş, sağlam ve ilham vericidir.

Mavi

Mavi, boğaz çakrasıyla ilgilidir; bu, mavi auraya sahip olanların güvenilir arkadaşlar, iyi iletişimciler ve doğruyu söyleyenler oldukları anlamına gelir. Mavi auralı kişiler genellikle zamanlarını ve enerjilerini başkalarına vermeye istekli oldukları için "dengeyi bulmaları" ve "enerjilerini herkese vermemeye dikkat etmeliler.

Ancak bazen renk, şifanın gerekli olduğunun bir göstergesi olabilir. Auranızdaki mavi, şifalanma zamanının geldiğinin basit bir hatırlatıcısı olabilir.

Mor

Genellikle kraliyetle ilişkilendirilen mor renk, taç çakrasıyla ilişkilendirilir. Mor auralı kişiler vizyoner olma eğilimindedir, yalnızca kendileri için değil, aynı zamanda bir bütün olarak insanlık için de büyük vizyonlar taşırlar. Maneviyat onlar için önemli olabilir ve tezahür etme fikrini hafife almazlar. Tek istedikleri, değişimin ve yeniliğin gelişebileceği bir dünya görmektir.

Beyaz

Teknik olarak taç çakrasına bağlı olan beyaz auralar, saflığın ve yüksek maneviyatın sembolü olarak görülür. Beyaz auralara sahip kişiler "ilham verici, bilge, enerjik, pozitif ve koruyucudur."