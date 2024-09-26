Beden ve ruh sağlığı için Nefes Atölyesi

HiPP, birçok ilde ebeveynlere yönelik atölyeler düzenliyor. Bu çalışmalar, sağlıklı yaşam, ebeveyn-çocuk ilişkilerine yardım, gelişimsel desteği amaçlıyor. Ayrıca bu atölyeler, ebeveynlerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli alanlarda eğitim ve pratik deneyimler de sunuyor. Bunlardan biri de Nefes Atölyesi.

Psikolog ve Çocuk Gelişim Uzmanı Işıl Evrim Akgün liderliğinde gerçekleştirilecek olan Nefes Atölyesi’nde, katılımcılara sağlıklı nefes teknikleri üzerine detaylı bilgiler aktarılacak. Nefes alıp verme gibi tekniklerin fizyolojik ve psikolojik etkileri ele alınacak. katılımcıların stres yönetimini daha etkin bir şekilde sağlaması hedeflenecek. Ayrıca, ruh-beden bütünlüğünü desteklemeye yönelik gevşeme egzersizleri ve beden farkındalığı çalışmaları da atölyede üzerinde çalışılacak unsurlardan olacak.