Eşsiz kokusu ile mutfağın vazgeçilmez baharatları arasına katılan biberiye, tedavi edici özellikleriyle dikkat çekiyor! Siz de bu hoş kokulu Akdeniz bitkisi sayesinde hem lezzetli gıdalarla beslenmeyi hem de şifa bulmayı istemez misiniz? O halde biberiye çayı ile şifa bulmaya başlayabilirsiniz…

Biberiye çayı, adından da anlaşılacağı üzere biberiye bitkisinden yapılır. Biberiye ise dört mevsim bulunabilen ve şekil olarak çam ağacına benzer yapraklar taşıyan bir bitkidir. Dolayısıyla biberiye çayına ulaşmak yılın her döneminde oldukça kolaydır. Peki biberiye çayı tedavi amaçlı olarak hangi durumlarda kullanılır? Faydaları nelerdir? Kimler kullanmalıdır?



Biberiye çayının faydaları nelerdir?

Biberiye çayı geçmiş zamanlardan günümüze pek çok durumda tedavi amaçlı olarak kullanılır. Hazımsızlık ve kabızlık gibi rahatsızlıklar oluştuğunda ilk akla gelen bitki çaylarından birisi biberiye çayı olarak karşımıza çıkar. Güçlü bir antioksidan olduğundan dolayı vücutta biriken toksinlerin ve tüm zehirli maddelerin atılmasına yardımcı olur. Özellikle sigara ve alkol tüketen bireylerde kanda biriken zararlı maddelerden kurtulmaya yardımcı olur. Kan dolaşımını hızlandırıcı etkisi bulunan biberiye çayı, kalp ve beyin gibi ana organlara daha çok oksijen taşınmasını sağlar. Aynı zamanda hafızayı güçlendiren ve konsantrasyonu kolaylaştıran bu çay, kişisel bakım ve güzellik alanında da sıklıkla kullanılır. Biberiye bitkisi son dönemlerde kozmetik ürünlerin içeriğine baktığımızda sık sık karşımıza çıkmakla birlikte bu bitki çay olarak tüketildiğinde de saç dökülmelerini azaltan ve saçların sağlıklı uzamasına olanak sağlayan bir etkiye sahiptir.



Biberiye çayı nasıl hazırlanır?

Biberiye çayı hazırlarken biberiye bitkisini ister taze olarak ister kuru olarak kullanabilirsiniz. 1 fincan biberiye çayı elde etmek için eğer taze bitki kullanıyorsanız 1 çay kaşığı biberiye, kuru bitki kullanıyorsanız 2 çay kaşığı biberiye yeterli olacaktır. Kaynayan suyunuza ekleyebileceğiniz taze veya kuru biberiye 10 dakika demlendikten sonra çayınızı süzerek içmeye başlayabilirsiniz. Eğer çayınızın tadı acı gelirse bir parça bal veya limon katarak biberiye çayının aromasını değiştirebilirsiniz. İçtiğiniz çay size açık veya koyu gelebilir. Bu durumda hazırlık aşamasında kullandığınız biberiye miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.Uzmanlar biberiye çayının günlük olarak ana öğünlerden sonra birer fincan tüketilmesini öneriyor. Siz de bu öneriye kulak vererek biberiyenin sayısız yararlarından faydalanabilirsiniz.



Biberiye çayı nelere iyi gelir?

Sindirim sisteminde oluşan rahatsızlıklara karşı önerilen biberiye çayı aynı zamanda üst solunum yolu hastalıklarına, baş ağrısına, diş etleri ve ağız içi yaralanmalarına da oldukça iyi gelmektedir. Ayrıca biberiye çayı migren gibi kronik rahatsızlığı olan bireyler için doğal şifa kaynağı niteliğindedir. Stresi azaltan ve beyni güçlendiren etkisi ile biberiye çayı psikolojik açıdan da tedavi edici olarak kullanılır. Kadınların özel dönemlerinde tercih ettiği bitki çaylarından birisi olan biberiye çayı adet sancısı gibi dönemsel sorunlara karşı da oldukça etkilidir.



Biberiye çayı anne sütünü arttırır mı?

Emzirme dönemindeki anneler genellikle anne sütünü arttırmak için şekerli gıdalara başvururlar. Ancak yapay şeker oranı yüksek tatlılar aşırı kilo artışına sebep olabilir. Hamilelikle birlikte alınan kilolarından kurtulmak isteyen kadınlar emzirme dönemindeki bu yanlış yönelimleri nedeniyle daha çok kilo almak durumunda kalabilirler. Bu nedenle daha sağlıklı alternatifleri değerlendirmeleri hem kendileri için hem de emzirmekte oldukları bebeğin gelişimi için daha doğru bir seçimdir. Biberiye çayı, bu anlamda süt arttırıcı etkisiyle emzirme dönemindeki annelerin imdadına koşar. Aşırı şeker yüklemesine gerek kalmadan hem sütün artmasını sağlarken hem de biberiyenin antioksidan etkisiyle çocuklarına daha sağlıklı süt verme imkanı bulabilirler. Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus biberiyenin alerjik özelliği olduğunun da göz önünde bulundurulmasıdır. Bu nedenle özellikle emziren anneler biberiye çayını düzenli kullanmaya başlamadan önce mutlaka doktorlarına danışmalı; doktorun yapacağı doz ayarlaması doğrultusunda biberiye çayını kullanmalıdırlar. Aksi takdirde hem annenin hem de bebeğin bünyesinde alerjik reaksiyonlar gözlemlenebileceği için annelerin bu konuda hassasiyet göstermesi son derece önemlidir.



Biberiye çayı diyeti

Metabolizma hızını artırıcı etkisi ve sindirim problemlerine karşı faydalı olması nedeniyle diyetlerde de sık sık kullanılan biberiye çayı Ender Saraç tarafından sağlıklı kilo vermek isteyen kişilere öneriliyor. Alerjisi olmayan kişilerin günde 3-4 bardak tüketmesini öneren Ender Saraç, bitki çaylarının mutlaka şekersiz kullanılması gerektiğinin altını önemle çiziyor. Ayrıca biberiye çayının 80 derece sıcaklıkta içilmesi gerektiğini; aksi takdirde daha yüksek sıcaklıkta içilirse biberiye çayının içerdiği vitamin ve minerallerin yok olacağını belirtiyor.



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