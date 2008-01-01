Cinsel terimler bazen kavram kargaşasına neden olabiliyor. Biseksüellik de bu kargaşanın yaşandığı terimlerden biri. Peki, biseksüel ne demek?

Biseksüellik duygusal ve cinsel eğilimin hem kendi cinsine hem de karşı cinse dönük olması durumuna deniyor. Biseksüel bir kişinin aynı anda hem kadın hem erkek ile cinsel olarak ilgili olması gerekmiyor. Biseksüel ne demek? sorusunun en yalın cevabı hem kendi cinsine hem de karşı cinse karşı olan cinsel eğilimdir. Biseksüel kadın hem erkek hem kadın ile birlikte olabilmektedir. Aynı durum biseksüel erkek için de geçerlidir. Bir kişinin biseksüel olup olmadığını saptamaya yarayacak bir test yoktur. Bu kişinin kendini nasıl kabul ettiği ile ilgili bir durumdur. Birçok kişi her iki cinsiyetten kişiler ile cinsel ilişkiye girse bile kendisini biseksüel olarak kabul etmeyebilir. Biseksüel olan kişiler her iki cinse de aynı ölçüde ilgi duymayabilir. Bu ilgi zaman ve koşullara bağlı olarak gelişebilir. Biseksüellik, eşcinsellik ve heteroseksüellik ile ilgili yapılmış bazı ölçekler çalışılmıştır. Klein cinsel yönelim ölçeği ve Kinsey ölçeği cinsel çekim, yönelim ile ilgili bazı çalışmalar ortaya koymuştur. Bu ölçeklere göre cinsel yönelimde yedi adet farklı faktör rol oynamaktadır.

Bu 7 faktör şunlardır;

• Cinsel davranış

• Cinsel çekim

• Cinsel fanteziler

• Duygusal çekimler

• Sosyal seçimler

• Kendini tanımlama

• Yaşam tarzı



Biseksüelliğin özellikleri

Aslında biseksüellik eşcinsellikten daha yaygındır. Biseksüelliğin ve eşcinselliğin oluşumu ile ilgili birçok araştırma mevcuttur. Cinsel kimlikler ise kişinin içinden gelen cinsel kimliğini nasıl anladığıdır. Biseksüel olmak her iki cinse de aynı derecede ilgi duyacağınız anlamına gelmez. Bazen bir tarafa daha fazla ilgi duyarken diğer cinse daha az ilgi duymak da biseksüelliktir. Biseksüellik geçer mi gibi sorular da çok fazla merak edilir. Aslında kişi bu yönelimden tamamen vazgeçemez. Fakat bazen özenme, kaos ya da kafa karışlığından dolayı da tercih edilebilir. Biseksüel ilişki aslında içinde eşcinsellik barındırmaktadır. Eşcinsellik biyolojik ve hormonal kökenli bir durumdur. Arzu ve çekim gücü içten gelen duygulardır. Yalnızca hormonal durumdan dolayı eşcinsel olunmaz aynı zamanda arzular da bunu tetiklemekte önemli rol oynar. Hormonal bozukluklar, genetik yatkınlık, tacize ve tecavüze uğramak, ciddi aile sorunları, çocuklukta şiddete maruz kalmak, baba figürünün çocuğun hayatında var olmaması, erkek çocuğu gibi yetiştirilen kız çocukları, kız çocuğu gibi yetiştirilen erkek çocuklar, eşcinsel eğilimli kişilerin rol model alınması, medyada özendirici yayınlar gibi durumlar hem eşcinselliği hem de biseksüelliği tetikleyen durumlardan bazılarıdır. Eğer bir kişi cinsel kimliği ile ilgili yoğun karmaşa ve cinsel yönelim kararsızlıkları yaşıyor ise terapi alması gerekebilir. Terapide karmaşanın asıl nedeni bulunarak tedavi edilebilmektedir.







Heteroseksüel nedir?

Heteroseksüel karşı cinse ilgi duyan cinsel eğilimi olan kişilerdir. Yani bir kadının bir erkeğe ve bir erkeğin de bir kadına cinsel ilgi duyması anlamına gelmektedir.



Gay ne demek?

Eşcinsel kişi yani kendi cinsine ilgi duyan kişilerdir. Genellikle erkek eşcinsellere denmektedir.



Transeksüel ne demek?

Transseksüel, içerisine doğduğu biyolojik cinsiyetten farklı bir cinsel kimlik taşıyan bireylere verilen isimdir. Transseksüellik bir tercih olmayıp, doğuştan gelen bir durumdur, bir hastalık değildir ve engellenmesi, değiştirilmesi mümkün değildir. Dünyaya erkek olarak gelmiş fakat her yönden kendisini kadın gibi hisseden ve kadın olarak niteleyen kişilere trans adı verilmektedir.