Bu sonbaharda bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin 5 rahatlatıcı yolu

Yazın son demlerinden sonbahara geçerken bağışıklık sisteminiz de bu değişime uyum sağlıyor olabilir. Bütünsel beslenme uzmanı ve bitki bilimci Linda Lin “Günlerin kısalması, güneş ışığının azalmasına ve buna bağlı olarak bağışıklık sistemini güçlü tutmada önemli bir rol oynayan D vitamini üretiminin düşmesine neden oluyor,” diyor. “Soğuk hava daha az nem içerdiği için burun pasajlarımızı kurutarak, normalde toz ve toksinleri hapseden mukusun azalmasına neden olur. Bu da virüslerin vücuda girişini kolaylaştırır. Ayrıca, sabah ve akşamların serin ama öğleden sonraların sıcak olması gibi ani sıcaklık değişimleri vücudu strese sokar ve bizi hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirir.”

Buna bir de okula dönüş sezonu ve kalabalık kapalı alanlar eklendiğinde, bağışıklık sisteminizin birkaç ay öncesine göre çok daha fazla yük altında kaldığı bir gerçek.

Beslenme de bağışıklık sistemimizin dayanıklılığında önemli bir rol oynar, diyor kayıtlı diyetisyen Carolina Schneider . Bu nedenle bazı besin öğeleri yaz aylarına kıyasla çok daha kritik hale gelir. “C vitamini narenciye, dolmalık biber ve kivi gibi gıdalarda bulunur ve beyaz kan hücrelerinin üretimi ve işlevi için gereklidir. Bu hücreler enfeksiyonlara karşı vücudun ilk savunma hattıdır,” diye açıklıyor. “Kabak çekirdeği, baklagiller ve tam tahıllarda bulunan çinko; bağışıklık hücrelerinin gelişimi ve yara iyileşmesi için önemlidir. Havuç ve tatlı patates gibi sebzelerde bulunan beta-karoten ise A vitaminine dönüştürülür ve cilt ile mukozaları destekleyerek enfeksiyonlara karşı ilk bariyeri oluşturur.”

Sonbaharda bağışıklık sisteminizi korumak için, bağışıklığı güçlendiren ve sizi hastalıklardan koruyabilecek 5 yaşam tarzı ve beslenme alışkanlığını derledik:

1. Bitki Çayı Rutinleri Oluşturun

Bağışıklık sisteminizi korumanın basit bir yolu da bitki çaylarını günlük içecek rutininize eklemektir. Linda Lin, “Öğleden sonra limon, zencefil ve meyan kökü çayı içebilir ya da akşamları ısırgan otlu kemik suyu tüketebilirsiniz,” diyor. “Bu içecekler solunum yollarını yatıştırır, bağırsak sağlığını destekler ve bağışıklığı güçlendiren bileşikler sağlar.”

2 . Topraklanma Alışkanlıkları Edinin

Hava sonbaharda daha kasvetli hale gelse de, mümkün oldukça temiz hava almak hâlâ önemlidir.

“Dışarı çıkma imkanınız yoksa, bu bağlantıyı taklit etmek için evde topraklama matı kullanabilirsiniz,” diyor Lin. “Kırmızı ışık terapisi, bağışıklık fonksiyonunu destekleyen, iltihapları azaltan, kan dolaşımını iyileştiren ve hücresel enerjiyi artıran yenileyici bir araçtır. Güneş ışığına az maruz kalan ya da mevsimsel ruh hali değişiklikleri yaşayanlar için UV lambası, D vitamini seviyelerini korumaya ve ruh halini desteklemeye yardımcı olabilir.”

Bu yenileyici ve topraklayıcı teknikler sonbahara geçişi çok daha kolay hale getirebilir.

3. Ham Bal Tüketin

Sonbaharda bağışıklığınızı korumak ve güçlendirmek istiyorsanız, ham balı bitkisel bir şuruba dönüştürebilirsiniz.

Lin “Ham balı; zencefil, ekinezya, kekik, lavanta, mürver veya sarımsak gibi bitkilerle demleyerek kendi bitkisel şuruplarınızı yapabilirsiniz,” diyor. “Bu karışımları çaya, ılık suya ekleyin ya da bir kaşık sade olarak tüketin. Ham bal boğazı yatıştırır, antimikrobiyal ve antibakteriyel faydalar sağlar ve bağırsak sağlığını destekler. Bu da onu hem rahatlatıcı hem de besleyici bir ritüel haline getirir.”

4 . C Vitamini Zengini Gıdalar Tüketin

Güne sağlıklı bir başlangıç yapmak istiyorsanız, bu sonbahar daha fazla C vitamini içeren gıdaları tüketmeyi deneyin.

“C vitamini bakımından zengin meyve ve sebzeleri smoothie’lere, meyve sularına ve yulaf ezmesine ekleyerek güne antioksidan dolu bir başlangıç yapabilirsiniz,” diyor Schneider.

Ayrıca bu gıdalar kahvaltı ile öğle yemeği arasında tok kalmanıza da yardımcı olur.

5. İltihap Önleyici Malzemeler Kullanın

Sonbaharda sıcak ve mevsime uygun yemekler yaparken, iltihap önleyici bazı bitkisel içeriklere de yer vermek faydalı olacaktır.

“Yemeklerde ve sıcak içeceklerde sarımsak, zerdeçal, zencefil ve tarçın gibi iltihap önleyici içerikler kullanın,” diyor Schneider. “Bu besinler, iltihaplanmayı düzenlemeye yardımcı olan biyoaktif bileşikler içerir.”

Bu malzemeler yalnızca lezzetli ve aromatik olmakla kalmaz, aynı zamanda favori tariflerinize sağlık açısından beklenmedik ama faydalı bir katkı sağlar.