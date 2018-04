Plüton'un gizemi aydınlanacak! NASA uzay aracı New Horizons bugün, Plüton'un yüzeyine en yakın uçuşu gerçekleştirerek ve görüntü geçecek. Bu önemli olay nedeniyle Google'ın açılış sayfasında da bugün Plüton var.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı New Horizons (Yeni Ufuklar), yarın Plüton gezegeninin yüzeyine yapacağı bugüne kadarki en yakın uçuşunu gerçekleştirecek. New Horizons, gezegenden yakın çekimler geçen ilk uzay aracı olacak.New Horizons, yarın 1930 yılındaki keşfinden bu yana gizemini koruyan Plüton ile ilgili bugüne kadarki en detaylı görüntülerini geçecek.NASA'dan yapılan açıklamada, New Horizons'un yarın gezegenin yüzeyine net bir şekilde görüntüler gönderebilecek kadar yaklaşacağını bildirildi.Geçen hafta güneş sisteminin en dıştaki gezegeni Plüton'un yörüngesine giren New Horizons'un, yakın çekimlerinin yaklaşık 12 bin 500 kilometre uzaklıktan gerçekleştirileceği belirtildi.Plüton'un daha önceki görüntülerini Hubble Uzay Teleskobu çekmişti.New Horizons, güneş sistemindeki yolculuğuna 19 Ocak 2006'da Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden saatte 58 bin 536 kilometre hızla ilerleyerek başlamıştı.1990'lı yıllarda Kongrenin yeterli kaynak ayırma konusunda muhalefeti nedeniyle hazırlanan 4 farklı Plüton misyonu iptal edilmişti. (AA)