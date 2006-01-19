Bugün Plüton'a çok yaklaşacağız!

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Plüton'un gizemi aydınlanacak! NASA uzay aracı New Horizons bugün, Plüton'un yüzeyine en yakın uçuşu gerçekleştirerek ve görüntü geçecek. Bu önemli olay nedeniyle Google'ın açılış sayfasında da bugün Plüton var.