Çöpe giden hazineler: Patates kabuklarıyla yapabileceğiniz 5 şey!

Patates kabukları genellikle soyulduktan sonra atılır. Oysa, günlük yaşamda pek çok pratik işe yarayabilirler. Peki, patates kabuklarını nasıl faydalı ve akıllıca kullanabilirsiniz? İşte evde deneyebileceğiniz bazı yöntemler.

Mutfakta Doğal Temizlik Yardımcısı

Patates kabukları, genellikle çöpe giderken aslında temizleyici olarak kullanılabilir. Özellikle paslanmaz çelik yüzeylerde, örneğin lavabo gibi alanlarda işe yarar. Kabukların nemli tarafını kirli bölgeye sürtün, birkaç dakika bekletip durulayın. Böylece lavabo ilk günkü parlaklığına kavuşur.

Seramik ocaklar da patates kabuklarıyla kolayca temizlenebilir. Islak kabukla kirli noktaları ovarak ardından biraz sirke ile silin. Son olarak kurulayın, mutfağınız kısa sürede tertemiz olur.

Deri Yüzeyleri Parlatmanın Pratik Yolu

Patates kabukları sadece mutfakta değil, deri yüzeylerin bakımında da etkilidir. Kabukların ıslak kısmını deri üzerinde lekeli bölgeye sürüp yumuşak bir bezle ovalayın. Leke tamamen çıkmazsa işlemi tekrarlayabilirsiniz. Bu yöntemle deri ürünleriniz parlak ve bakımlı görünür.

Bacalarda Kurum Birikimini Azaltın

Şömine veya baca temizliğinde de patates kabukları işe yarar. Kabukları kurumaya bırakıp ardından şöminede yakmak, bacada oluşan kurum ve kalıntıların hızlıca temizlenmesine yardımcı olur.

Lezzetli ve Sağlıklı Patates Cipsi

Patates kabukları temizlik dışında lezzetli bir atıştırmalık olarak da değerlendirilebilir. Kabukların üzerine zeytinyağı sürüp, 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Ara sıra çevirerek cipslerin her tarafının kızarmasını sağlayın. Tuz, biber veya biberiye ile tatlandırarak nefis bir atıştırmalık elde edebilirsiniz.

Patates kabukları çöpe gitmek zorunda değil! Hem ev temizliğinde hem de mutfakta bu doğal malzemeyle hem tasarruf edebilir hem de farklı kullanım alanları keşfedebilirsiniz.