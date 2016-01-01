Hayat paylaşınca güzel... Dostlarınız için hazırlayacağınız şık bir sofrada yenilen yemeğin tadı hiçbir şeyde yok! Şerife Aksoy’un reçeteleri ile unutulmaz bir akşam davetine imzanızı atın.

Prodüksiyon: Selen Tanyeri

Fotoğraf: Nurdan Usta



Hibiskuslu kış içeceği

Hazırlama süresi: 25 dakika

4-6 kişilik

Malzemeler:

• 250 gr (1 su bardağı) hibiskus

• 1 lt su

• 4 portakal suyu

• 4 mandalina suyu

• 2 greyfurt suyu

• Yeşil limon dilimi

• Bergamot dilimi



Hazırlanışı:

Malzemeleri şarap rengi alana kadar kaynatın. Arzu ederseniz hardaliye, üzüm şırası, elma suyu ya da esmer şekerle tatlandırabilirsiniz. Tarçın, yıldız anason, karanfil, kakule, karabiber, pembe biber gibi farklı baharatlarla lezzetini artırabilirsiniz. Soğuk ve sıcak olarak servis edebilirsiniz.







Yer elması çorbası

Hazırlama süresi: 40 dakika

4-6 kişilik

Malzemeler:

• 12 adet kabuklu yer elması

• 12 adet arpacık soğan

• 250 ml tam yağlı manda sütü

• 250 ml tavuk suyu

• 50 gr tereyağı

• 2-3 çorba kaşığı zeytinyağı

• Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Arpacık soğanları ve kabukları ile beraber yer elmalarını ikiye bölün. Fırında 200 derecede, üzerine zeytinyağı koyarak yarım saat pişirin. Tereyağı ekleyip biraz daha kavurduktan sonra manda sütünü de ekleyin. Kısık ateşte kestaneler yumuşayıncaya kadar pişirin. Piştikten sonra blender’dan geçirip, tavuk suyunu, tuz ve karabiberi ekleyip lezzetlendirin. Dilerseniz badem, pastırma, kıvırcık maydanozu yağda soteleyip, incecik kıyın. Servisten önce çorbanın üzerine koyun.



Püf noktası

Yer elması ile yapılan çorbalarda tuz miktarı normalden daha fazla kullanılmalı. Tercihen deniz tuzu yada maldon tuz kullanabilirsiniz.







Hardaliyeli armut tatlısı ve karanfilli dondurma

Hazırlama süresi: 35 dakika

4-6 kişilik

Malzemeler:

• 250 ml hardaliye

• 3 kakule

• 3 karanfil

• 3 tarçın

• 3-4 armut

• Bal



Hazırlanışı:

Armutları kabuklarını soyduktan sonra, hardaliyenin içinde yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Pişirdikten sonra kalan sosa biraz bal ekleyerek kısık ateşte çektirin. Akışkan bir sos kıvamına gelmeli. Altına brownie kıtırlarını yenilebilir simle birleştirip, taban yapabilirsiniz. Karanfilli dondurma ve çektirdiğiniz sos ile servis edebilirsiniz.



Karanfilli dondurma için

Malzemeler:

• 500 ml tam yağlı süt

• 500 ml krema

• 250 ml elma suyu konsantresi

• 6 karanfil



Hazırlanışı:

Süt, krema, elma suyu konsantresi ve dövülmüş karanfili kaynatıp, soğutun. Ardından bir gece soğutup dondurma karışımını süzüp, dondurma makinesine koyabilirsiniz.







Hindi bohça

Hazırlama süresi: 2 saat

4-6 kişilik

Bohça hamuru için

Malzemeler:

• 500 gr siyez unu

• 8 yumurta sarısı

• 80 ml su

• 40 ml zeytinyağı

• Tuz ve karabiber

İç harç için

• 5 adet kestane

• 250 gr tiftiklenmiş hindi göğüs

• 5 adet adaçayı

• 3 adet taze sarımsak

• Bal

• Zerdeçal

• Biberiye



Hazırlanışı:

Hamur malzemelerini karıştırıp, dolapta en az bir saat dinlenmeye bırakın. Zeytinyağı, bal, hardal ve biberiye ile hindi butunu marine edin. Üzerine tuz koyarak yüksek ısıda mühürleyin. (Tuz karamelizasyon ve kabuk oluşumunu artırır.) Bu işlemi ister ocağın üzerinde döküm tencerede, isterseniz de fırında 250 derecede yapabilirsiniz. Mühürlemeden sonra pişme işlemi için tencereye, hindinin üçte birini kaplayacak şekilde su koyup, üzerini folyo ile kapatın. 175 derecede 2 saat pişirin. Çıktıktan sonra kalın kalın olacak şekilde eti tiftikleyin. Zeytinyağı koyduğunuz tavada adaçayı yapraklarını ve sarımsağı soteleyin. Tiftik edilmiş hindi eti ile karıştırıp içine kestaneyi ekleyin. Karışımı bir kenara aldıktan sonra mantı hamurunu makarna aparatı ya da oklava ile açıp şekil verin. Ardından da iç harcı bohçanın içine koyup kapatın.



