Erkekleri anlama kılavuzu

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Evet kadınlar ve erkekler ayrı gezegenlerden, genellikle birimiz uzun derken diğerimiz kısa, birimiz ak derken diğerimiz kara diyoruz. Şikayetçi olduğumuz şeyler de kişiler ve roller değişse de hep aynı! Soruna biraz daha bilimsel yaklaşalım, acaba tüm bu uyumsuzluk gibi görünen çatışmaların derinliklerinde hangi nedenler ve çözümler var?

Yazı:Yaprak Çetinkaya

John Gray 90’lı yıllarda çok satan o kitabı yazdığından beri erkekler ve kadınların farklılıklarını dile getirirken hep şöyle diyoruz; Erkekler Mars’tan Kadınlar Venüs’ten… Bu ifade birçok şeyi özetlemeye yarasa da tam olarak neden bahsettiğimizi Psikiyatrist Defne Eraslan açıklıyor. “Erkekler ve kadınların beyin yapılarının ve duyguları işleme biçimleri oldukça farklı ve bu fark evrimsel olarak üstlenmek zorunda olduğumuz görevler nedeniyle ortaya çıkıyor.”

Neden sessizce çekip giderler?

Bir ilişkide aniden çekip giden erkeklerin kişisel olarak farklı nedenleri olmakla birlikte birçok erkek bunu bağlanma korkusu ile yapıyor. Doğal farklılıkları nedeniyle bir insana tamamen bağlanıp, kendini tek bir kişiye verip her şeyden vazgeçmek erkeklere çok daha zor geliyor. İlişkinin ciddiye gittiğini gören ya da bu konuda kadının ileriye dönük talepleriyle karşılaşan erkek ayrılmayı tercih edebiliyor. Ve neden ayrılmak istediğini kadına açıklamak yerine ‘Kırmak istemiyorum, nasıl olsa anlar’ diyerek ortadan kaybolabiliyor ancak bu davranışın çok daha kırıcı olduğunu düşünemiyor. Psikiyatrist Eraslan, bağlanmaktan korkan kadınların sayısının da son yıllarda hızla arttığının altını çiziyor.

