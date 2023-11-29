Eski yatakta uyumanın sağlığınıza verdiği 4 zarar

İyi bir gece uykusu sağlığınız için pek çok açıdan önemlidir. Size daha fazla enerji ve bilişsel netlik kazandırabilir, hastalıklarla mücadele etmenize yardımcı olabilir ve sizi daha iyi bir ruh haline sokabilir. Yatağınız ömrünü tamamlamış olabilir ve yalnızca uykunuz değil, genel sağlığınız üzerinde de birçok olumsuz etki yaratabilir. Aşağıda, eski bir yatakta uyumanın sağlığınıza zararlı olabileceği yollardan bazılarını ve yatağınızı değiştirme zamanının gelip gelmediğini nasıl anlayacağınızı öğrenin.

Eski Bir Yatakta Uyumanın Yolları Sizin İçin Kötü Olabilir

Ağrı ve sızılar

Ulusal Sağlık Görüşme Araştırması'na göre, 2019'da (verilerin olduğu son yıl) ABD'li yetişkinlerin yüzde 39'u sırt ağrısı yaşadı. Kuzey Galler, Pensilvanya'daki Montgomery County Kayropraktik Merkezi'nden Allen Conrad, bel ağrısının insanların yeni bir yatak almasının ana nedenlerinden biri olduğunu söylüyor. Dr. Conrad, "Eski bir yatak, omurganın lumbosakral bölgesine olan desteğini kaybeder, bu da sırt ağrısına ve siyatiğe yol açabilir" diyor.

Yatak yaşlandıkça sertliğini kaybeder ve sarkmaya başlar, bu da omurganın normal pozisyonunun dışına çıkmasına neden olur. Conrad, "Bu, kaslar ve bağlar üzerinde ek baskı oluşturur ve omurilik diskleri ve sinirler üzerinde baskıya neden olabilir ve siyatik gibi ağrılı durumlara yol açabilir" diyor.

Toronto, Ontario'daki Integra Sağlık Merkezi'nde kayropraktik ve yaralanma uzmanı olan Sapna Sriram, doktorların ve ortopedi cerrahlarının genellikle yatakların sırt ağrısının tedavisinde rol oynadığı konusunda hemfikir olduğunu söylüyor. Ancak aynı zamanda eski bir yatağın boyun ve sırt bölgesindeki ağrılara da katkıda bulunabileceği konusunda da uyarıyor. "Eski bir yatak kullanıldığında, yıllar geçtikçe aşınma ve yıpranma meydana gelir, bu da onu stabilize etmek ve desteklemek yerine daha fazla 'yıpranmış' ve kişinin vücut ağırlığıyla birlikte sarkabilen alan cepleri oluşturur" diyor.

Alerjenler

Yatağınızı bir süre kullandıktan sonra başka hoş olmayan etkiler de fark edebilirsiniz. Dr. Conrad şöyle açıklıyor: "Yatak yaşlandıkça alerjenleri ve tozu toplamaya başlar." Çıkarıp çamaşır makinesine atabileceğiniz bir dizi çarşafın aksine, yatağı temizlemek o kadar kolay değildir. "Bazı araştırmalar, astım gibi solunum sorunlarının eski bir yataktan daha da kötüleşebileceğini gösterdi" diyor. "

Ayrıca uyku danışmanı Samina Ahmed , ISPA Uyku Konseyi'ne göre eski yatakların hastalıklara veya hassasiyetlere katkıda bulunabilecek çok sayıda organizmayı barındırabileceğini söylüyor. Dr. Ahmed, "Yataklar düzenli olarak temizlenmezse veya havalandırılmazsa, içlerinde toz ve bakteri birikebilir, bu da uyku kalitesi ve nefes alma sorunlarına katkıda bulunabilir" diyor.

Tükenmişlik

Gün içinde yorgun ve bitkin olmanızın bir nedeni de uyku kalitenizin düşük olmasıdır. Dr. Conrad, "Eski yatağınız tam destek sağlamıyorsa, savrulup dönme eğiliminde olursunuz" diye açıklıyor. Ve sanki yeterince uyumamış gibi hissederek uyanacağınızı veya yataktan bile çıkmadan kendinizi bitkin hissedeceğinizi söylüyor.

Uyku kalitesi ile sağlık arasındaki bağlantıyı anlamak önemlidir. Tazeleyici uyku eksikliği başka sorunlara da yol açar. Dr. Ahmed, "Ağrı, yorgunluk ve gündüz uykululuk gibi kötüleşen sağlık sorunlarının yanı sıra yüksek tansiyon, şeker seviyeleri ve diğer sağlık faktörlerinde de kötüleşme olabilir" diyor.

Psikolojik sorunlar

Anksiyete ve ruh hali bozuklukları da dahil olmak üzere mevcut zihinsel sağlık sorunlarınız varsa, Dr. Ahmed, iyi bir gece uykusu sağlamayan eski bir yatakta uyumanın bu sorunları daha da kötüleştirebileceğini söylüyor. "Ve bilişsel işlemlerde, hafızada, kelime hatırlamada ve karar vermede önemli bir gecikme olabilir" diyor. Bu gecikmeler günlük performansı etkileyebilecek bir dizi başka soruna yol açabilir. Dr. Ahmed'e göre, yeterli uyku almamanın geç kalma ve devamsızlığa, işle ilgili kazalara ve hatalara, üretkenliğin azalmasına ve sosyal planlardan kaçınmaya neden olabiliyor.

Eski Bir Yatak Kullanmanın Daha Fazla Dezavantajı

Daha eski bir yatakla, yalnızca daha iyi uykuyu kaçırmakla kalmaz, aynı zamanda faydalı yeni teknolojiyi de kaçırmış olursunuz. Uyku bilimindeki ilerlemeler devam ediyor ancak eski yataklar bunları yansıtmayabilir. Dr. Sriram, "Eski bir yatak muhtemelen uyum sağlayamayan teknolojilere (örneğin yaylı yataklar) sahip olabilir ve bunlar gürültülü olabilir, çok ısınabilir, kırılmaya yatkın olabilir ve onarılması zor olabilir" diyor.

Dr. Conrad, eski yatakların sıcaklık değişimleri dikkate alınarak tasarlanmadığını kabul ediyor. Uyurken daha serin kalmanıza yardımcı olabilecek yeni hibrit türlerin bulunduğunu ve bunun özellikle geceleri terleme eğiliminde olan kişiler için faydalı olduğunu belirtiyor. "Bazı yeni yatak tasarımlarında ayrıca yayın içine yerleştirilmiş bir fan bulunabilir, bu da dolaşımdaki havayla daha serin kalmanıza yardımcı olabilir" diye ekliyor.

Yatağınızı Ne Zaman ve Ne Sıklıkta Değiştirmelisiniz?

Ortalama olarak, Dr. Ahmed yatağınızı her 7 ila 10 yılda bir değiştirmenizi tavsiye ediyor; ancak eğer yatak daha düşük kaliteliyse muhtemelen daha erken değiştirilmesi gerekeceğini söylüyor.

"Yeni bir yatağa ihtiyaç duyduğunun belirtileri şunlardır: ağrı ve rahatsızlıkla uyanmak, yatakta rahat etmekte zorlanmak, kötü uyku, sarkma, zayıf destek, aşınmadan dolayı gözle görülür lekeler ve yatakta şişlikler" diyor.

Ayrıca Dr. Sriram, uyurken ısınıyorsanız veya alerjiniz ya da astımınız kötüleşiyorsa, bunların da pek de hafif olmayan işaretler olabileceğini söylüyor.

Yatağınızı değiştirmeniz gerektiğinin bir başka göstergesinin de artık uyku için misafir odasındaki yatağı, hatta kanepeyi daha rahat bulup orada uyumanız olduğunu söylüyor.

Yatağınızın Ömrünü Nasıl Uzatırsınız?

Tüketiciler genellikle eski bir yatağı değiştirmek için alternatifler ararlar. Conrad, şiltelerin çok pahalı olabileceğini kabul ediyor.

Ancak, değiştirmeye tam olarak hazır değilseniz mevcut yatağınızın daha uzun süre dayanmasını sağlamanın yolları vardır. Dr. Conrad şöyle açıklıyor: "Eski bir yatağı her 3 ayda bir döndürerek veya çevirerek ömrünün uzatılmasına yardımcı olabilirsiniz." diye açıklıyor. "Ve ters çevrilemeyen hafızalı köpük şiltelerde, sadece döndürmek, ömrünü uzatmaya yardımcı olacak ve yardımcı olacaktır. Aynı bölgelerdeki aşınma ve yıpranmayı önler.”

Dr. Sriram ayrıca yatak koruyucu kullanmanızı, nem oluşumunu ve tozu azaltmak için pencereleri açmanızı ve yatağınızı daha iyi durumda tutmak için çarşaflarınızı düzenli olarak yıkamanızı önerir.