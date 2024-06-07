Farklı bir gastronomik deneyim: 9 şef, 18 el

Shang Brunch Vol.2 ile gastronomi dünyasından 9 executive şefin hazırlayacağı farklı lezzetleri deneyimlemek mümkün olacak. IST TOO’da gerçekleşecek etkinlikte İtalyan mutfağından Hint mutfağına, Çin mutfağından Karadeniz mutfağına, dünyanın farklı lezzetleri tadılacak.

9 Haziran’da gerçekleşecek etkinlikte, Shangri-La Bosphorus, Istanbul Executive Şef’i Giovanni Terracciano ve Shang Palace Chef de Cuisine’i Lu Cheng, İtalyan mutfağını temsilen Marcello Executive Şef’i Luigi Mariconda, Hindistan mutfağını temsilen Musafir Executive Şef’i Imran Rana, Türk mutfağını temsilen EKS Mutfak Akademisi Şef’i Eyüp Kemal Sevinç ve Olden 1772 Executive Şef’i Aykut Can Akın, Karadeniz mutfağını temsilen Fora Samsun Şef’i Abdullah Erdemir, İtalyan peynirleri sunumuyla Napoli Antica Şef’i Cosimo Rotolo ve Healthy & Alkaline kategorisini temsilen Miyase Bülbül yer alacak