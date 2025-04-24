Google, yarım Ay'ın yükselişine özel Doodle yaptı! Ay döngüsü nedir, evreleri neler?

Google, Ay döngüsünü özel bir oyun hazırlayarak doodle'a taşıdı. Oyunun içeriğinde, kullanıcılar Ay’ın evrelerini sıralamak, Ay’ın gökyüzündeki döngüsünü tamamlamasına yardımcı olmak gibi eğlenceli görevlerle karşılaştılar. Ay’ın döngüsüne dair farkındalığı artırmayı amaçlayan bu Doodle, gökyüzüne ve doğal olaylara olan merakın yeniden canlanmasına katkı sağladı.

Ay döngüleri ve astrolojik olarak bunların bize etkilerini hep inceliyoruz içeriklerimizde. Şimdi ay döngüsü nedir? bir detaylı bakalım...

Ay döngüsü nedir?

Ay döngüsü, Ay’ın Dünya etrafında dönerken Güneş’e göre farklı konumlara gelmesiyle oluşan ve yaklaşık 29,5 gün süren evreler dizisidir. Bu döngü boyunca Ay’ın görünen şekli değişir, buna Ay’ın evreleri denir.

Ay döngüsündeki ana evreler şunlardır:

1. Yeni Ay (Yeniay): Ay, Güneş ile Dünya’nın arasındadır; bu yüzden Güneş ışığı Ay’ın bize bakan yüzüne ulaşmaz ve Ay görünmez olur.

2. Hilal (İlk dördün öncesi): Yeniaydan sonra Ay’ın sağ tarafı ince bir yay gibi görünmeye başlar.

3. İlk Dördün: Ay’ın yarısı (sağ tarafı) görünür olur.

4. Şişkin Ay (Dolunaya doğru): Ay’ın görünür kısmı büyümeye devam eder.

5. Dolunay: Ay, Dünya’nın Güneş’e göre karşı tarafında yer alır ve tamamen aydınlanmış görünür.

6. Şişkin Ay (Dolunaydan sonra): Ay yeniden küçülmeye başlar.

7. Son Dördün: Ay’ın bu kez sol yarısı görünür olur.

8. Hilal (Yeniaya doğru): Görünür kısım iyice incelir.

9. Yeni Ay: Döngü yeniden başlar.



Bu döngüye sinodik ay da denir ve her evre, gece gökyüzünde Ay’ın farklı şekilde görünmesine neden olur. Ay döngüsü, takvimler, dini bayramlar ve tarımsal faaliyetlerde tarih belirlemek için tarih boyunca birçok kültürde kullanılmıştır.