Yeni tasarımcısı Reed Krakoff ile Tiffany&Co., yeni bir dönemin başlangıcına imza atıyor. Krakoff, Tiffany&Co. adına yaptığı ilk koleksiyonu Tiffany Paper Flowers ile efsanevi Tiffany büyüsünü aynı duygularla ve yarattığı modern çizgilerle hissettirmeye devam ediyor.

Geçmişten günümüze doğanın izlerini taşıyan bir marka olarak Tiffany&Co., Paper Flowers ile tarihi izlerini devam ettirmeyi ve gelecek jenerasyonlara taşımayı hedefliyor.



Tabiatın eşsiz güzelliğini Tiffany&Co.’nun benzersiz el işçiliği ile buluşturmayı hedefleyen Krakoff, Paper Flowers koleksiyonu ile sadece gerçek bir çiçek motifi değil, aynı zamanda saf kadınsılığın ve endüstriyel modernliğin muhteşem dengesini gözler önüne sermek istiyor.



Doğanın birbirinden canlı ve enerjik renklerini içeren Tiffany Paper Flowers koleksiyonu, tanzanite ve sarı pırlanta gibi değerli taşların izlerini taşıyor.



Kalbinde naturalism esintileri yatan Paper Flowers koleksiyonu ile Krakoff’un dediği gibi “yakından bakarsanız keşfedilecek bir sihir göreceksiniz.”

