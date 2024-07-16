Gözleriniz için yılın en tehlikeli zaman yaz mevsimi olabilir

Yazın gözlerimiz için tehlikelerin başında güneş ışınları geliyor. Gözlerimizi UV ışınlarına maruz bırakmak katarakt, retinal hastalıklar ve hatta göz kanseri gibi sorunlara yol açabiliyor.

Doğru güneş gözlüğü seçimi yapmak gerekiyor

Oftalmolog Dr. Nicole Bajic, UVA ve UVB ışınlarına karşı %100 UV koruması sağlayan güneş gözlükleri seçmenin önemini vurguluyor. Dr. Nicole Bajic güneş gözlüğünün pahalı olması onun koruyucu olduğu anlamına gelmediğini, uygun fiyatlı güneş gözlüklerinin de doğru korumayı sağlayabildiğini söylüyor.

Güneş gözlüğü seçerken moda yerine fonksiyonu ön planda tutmak gerekiyor. Renkli lensler trendi ne kadar çekici olursa olsun, genellikle yeterli koruma sağlamaz ve fazla ışık girmesine izin verir. Optometrist Robert Messinger, renkli lensleri akşam saatleri veya iç mekanlar için saklamayı öneriyor ve gri veya yeşil G-15 gibi lenslerin güneş koruması için daha etkili olduğunu belirtiyor.

UV korumasının yanı sıra, yaz aylarında göz bakımı yaparken göz damlalarının dikkatli kullanımı da önemlidir. Kuruluk veya tahriş gibi sorunlarda suni gözyaşları geçici rahatlama sağlayabilir, ancak son zamanlarda yapılan geri çağrılar göstermiştir ki, göz damlalarını seçerken dikkatli olmak gerekiyor.

Havai fişekler, yazın kutlamalarının vazgeçilmezleri arasında yer alsa da gözler için ciddi tehlikeler oluşturabilir. Dr. Bajic, havai fişek kullanmadan önce mutlaka göz koruması kullanılması gerektiğini belirtiyor.

Kontakt lenslerle yüzülmemesi öneriliyor

Yüzmek, özellikle kontakt lens kullananlar için başka bir risk oluşturabilir. Dr. Bajic ve Messinger, kontakt lenslerle yüzülmemesini şiddetle öneriyorlar, çünkü bu durum göz enfeksiyonu riskini artırabilir.

Eğer gözlerinizde sürekli bir ağrı veya rahatsızlık hissederseniz, su veya suni gözyaşları ile yıkamanın ardından geçmiyorsa, bir göz doktoruna görünmek önemlidir. Acil servis yerine göz kliniklerinin daha detaylı muayene ve özel tedavi imkanları sunduğunu unutmamak gerekir.

Bu yaz, güneşin ve dış mekan etkinliklerinin keyfini çıkarırken göz sağlığınızı da korumak için basit önlemler almayı unutmayın. Doğru güneş gözlüğü seçimi yapmak, havai fişeklerde göz koruması kullanmak ve yüzme sırasında kontakt lenslerden kaçınmak gözlerinizin sağlığı için hayati öneme sahiptir.