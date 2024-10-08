Gusto eksik ne anlama geliyor? Gusto ne demek?

Moda yarışmalarını takip edenlerin aşina olduğu Gusto kelimesi, günlük hayatta çok fazla kullanılmasa da zaman zaman karşımıza çıkabiliyor. Bahar dizisinde geçen "Gusto" kelimesinin anlamı merak edildi ve araştırmalar hız kazandı.

Gusto Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'nin gusto ifadesi hakkında web sayfasında açıklamalar bulunmaktadır.

- Beğeni.

İtalyanca kökenli bir kelime olan gusto, beğeni, zevk anlamına gelmektedir. Zevk sahibi olmak, ya da rafine zevkleri olmak anlamında da kullanılmaktadır. Gusto sahibi olan kişilerin sıradan olmayan beğenilere ve hayat görüşüne sahip olduğu söylenir. Gustolu kişiler yaşama dair her alanda alışılagelmiş biçimde davranmaz, düşünmeden ilk elini attığıyla mutlu olabilen kimseler değildirler. Daha üzerine düşünülmüş tercihlere sahiptirler. Bu konunun her zaman maddi imkanlarla da ilgisi yoktur. Örneğin bir şey içerken asla plastik bir bardaktan içmekten hoşlanmamak gibi... Türk şair, romancı, deneme yazarı, edebiyat tarihçisi, siyasetçi ve akademisyen Ahmet Hamdi Tanpınar, zevk sahibi kişiler için "gusto sahibi" ifadesini kullanır.

Gusto eksik ne anlama geliyor?

Biri gusto eksik sizde dediğinde yani zevk sahibi değilsiniz anlamına geliyor.