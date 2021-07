Dikkat! Bu yazı gerçeklik içerir

Humane Society International’ın yayınladığı ve laboratuvarlarda, dermatolojik testlerde kullanılan bir tavşanın günlük yaşamını anlatan ‘Ralph’i Kurtarın’ (Save Ralph) adlı kısa filmle dünyanın dikkati bir kez daha hayvanlar üzerinde yapılan deneylere çevrildi. Bilindiği gibi birçok kozmetik markası, ürünlerini hayvanlar üzerinde test ediyor. Hayvanların laboratuvar deneyleri sırasında kasıtlı olarak zarar görmediğine inanıyorsanız ya dünyaya pembe gözlüklerle bakıyorsunuz ya da bu konuda hiçbir bilgiye sahip değilsiniz, çünkü hayvanlar kendilerine zararlı maddelerin enjekte edilmesinden tutun da zehirli gazları zorla solumaya zorlanmak dahil pek çok şiddete maruz bırakılıyor. Biz huzur dolu evimizde otururken yüz yüze gelmek acı olabilir ama gerçekler ne yazık ki bazen acıtır.

Yazı: Gülru İncu

YASALAR YETERLİ DEĞİL

ABD’de her yıl 100 milyondan fazla hayvan kimyasal, ilaç, gıda ve kozmetik testlerinin yanı sıra üniversitelerde tıbbi eğitim araştırmaları deneylerinde acı çekiyor ve ölüyor. Ülkelerin yaklaşık yüzde 80’inde hayvan deneylerine karşı herhangi bir yasa yok. Her yıl milyonlarca hayvan, cilt tahriş testi, göz tahriş testi, cildi hassaslaştırma testi gibi birçok test yapılırken sakat kalıyor ya da öldürülüyor. 2019 yılında sadece İngiltere’de 3.40 milyon deney yapılmış ama güzel gelişmeler de var. Avrupa Birliği’nde, hayvanlar üzerinde test yapma ve bu yolla elde edilen kozmetik ürünleri satma yasağı 2013 yılında yürürlüğe girdi.

DENEYLERDE HANGİ HAYVANLAR KULLANILIYOR?

Fareler

Sıçanlar

Hamster’lar

Tavşanlar

Kediler

Köpekler

Gelincikler

Atlar

Domuzlar

Keçiler

Koyunlar

İnekler

Maymunlar

Kuşlar

Balıklar

ALTERNATİF YÖNTEMLER NELER?

Bilimin geldiği nokta, hemen hemen her tür insan ve hayvan hücresinin laboratuvarda oluşturulmasına olarak tanıyor. Bu hücreler ya da insan organlarını taklit eden cihazlar hastalık süreçleri ve ilaç metabolizmasını incelemek için kullanılabiliyor. Gönüllülerden bağışlanan dokular, özellikle deri ve göz modelleri insan biyolojisini incelemek için kullanılabiliyor.

NE YAPABİLİRİZ?

‘Ne yapabiliriz?’ sorusunun yanıtı çok kolay. Hayvanlar üzerinde test yapmayı reddeden markaların kişisel bakım ve ev ürünlerini kullanabilir, bu alanda çalışan organizasyonları destekleyebiliriz. Değiştirilmesi gereken yasalar ve hayvan testi yasaklarını desteklemek için PETA, Cruelty Free International gibi organizasyonların düzenli olarak yayınladığı listeleri takip edebiliriz.

HAYVAN DENEYİ YAPMAYAN MARKALAR NASIL ANLAŞILIR?

En basit yöntem ambalaj etiketini okumak, çünkü bunun için bazı ibareler var. Hayvanlar üzerinde test yapmayan markalara vegan, vejetaryen veya hayvan deneysiz gibi uluslararası sertifikalar veriliyor. Bu sertifikaları alan markalar hayvanlar üzerinde deney yapmıyor ve hayvan deneyleri yapmayan tedarikçilerle beraber çalışıyor. Ürün etiketlerinde ise tavşan, not tested on animals ya da vegan gibi bazı logolar kullanılıyor.

CRUELTY FREE INTERNATIONAL: 1996 yılında 7 örgütün oluşturduğu CCIC (Kozmetik Ürünlerinde Müşteri Bilgilendirme Koalisyonu), pek çok ülkenin tanıdığı bir standart getirerek, kozmetik ürünlerini hayvanlarda test etmeyen firmalar için ürün ambalajlarında ‘Leaping Bunny’ (sıçrayan tavşan) ikonuyla bilgilendirmeyi başlattı. Bu ikona sahip firmalar, hayvanlar üzerinde test yapmıyor ve hayvanlar üzerinde test edilmiş içerikleri satın almıyor. Bu ikon, markanın satış yaptığı hiçbir ülkede ürün ve içeriklerini hayvanlar üzerinde test etmediğini ifade ediyor.

PETA CRUELTYFREE: Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan PETA, hayvanlar üzerinde test yapmayan markaları kabul ediyor. Bu sertifikayı ambalajda kullanabilmek için markaların ürün ve içeriklerini hayvanlar üzerinde test etmeyeceklerine ve tedarikçilerden de böyle bir şey talep etmeyeceklerine dair bir belge imzalaması gerekiyor.

NOT TESTED ON ANIMALS: Avustralya menşeili olan Not Tested On Animals, hukuki anlaşma gereği gerçeği söylemeyen markaları yargılayabiliyor. Tüm tedarik zincirini izliyor ve araştırıyor. Çin’de dağıtım yapan şirketleri kabul etmiyor.

