Hemen herkesin yaptığı 6 sütyen ölçüsü hatası

Sütyenler gardırobun vazgeçilmezidir. Vücudu destekler ve kıyafetlerinizde daha iyi görünmenizi sağlar. Doğru sütyeni seçmek zor olabilir, özellikle de internetten alışveriş yaparken. Sütyen uzmanı Jené Luciani Sena, Real Simple'a hemen hemen herkesin yaptığı en yaygın sütyen ölçüsü hatalarının yanı sıra bunları düzeltmenin en iyi yollarını anlattı. Bedeninize tam oturan rahat bir sütyen bulmak için aşağıdaki hatalara düşmeyin...

Sütyen Bedeninizin Aynı Kaldığını Düşünmek

Sütyen uzmanı Jené Luciani Sena'ya göre birçok kişi sütyen boyutlarının hayatları boyunca aynı kaldığını düşünüyor ancak bu gerçeklerden çok uzak. “Her ay olduğu gibi dalgalanma yaşayabilirsiniz. Örneğin, eğer ayın o zamanıysa ya da beş kilo kadar az bir kilo bile vermiş ya da almışsanız, sütyen bedeniniz değişebilir.”

Yani yakın zamanda kilo aldıysanız veya verdiyseniz, bu size önemsiz bir rakam gibi gelse de yeni bir sütyene ihtiyacınız olabilir. Bedeninizi yeniden ayarlamak için sütyen aldığınız mağazanızı ziyaret edin.

Her Markada Aynı Bedeni Giydiğinizi Varsayalım

Sena, bir markada 34C, diğerinde 32D olabileceğimizi söylüyor. “Her üretici farklı bir uyum modeli kullanıyor. Biri diğerine benzemiyor. Çoğu zaman çekmecenizde birçok farklı boyutta sütyen olabilir.

Ayrıca mağazanın veya markanın web sitesinde sağladığı araçların bir kılavuz olarak kullanılmasını da tavsiye ediyor.

Yine de mümkünse fiziksel bir mağazaya gidip en iyi uyumun profesyonelce ölçülmesi iyi bir fikirdir. Kendinizi evde ölçebilirsiniz, ancak bunu bir profesyonelin yapması daha iyi olur. Bu aynı zamanda satın aldığınız ürünü iade etme veya değiştirme zorunluluğunun da önüne geçecektir.

Doğru Görünen Sütyen Boyutunu Seçmek

Diğer yaygın hata, kafanızda belirli bir sutyen boyutunun neye benzeyeceğine dair bir fikir sahibi olmaktır. Sütyen uzmanı Sena "Örneğin birçok kişi kendilerinin DD olamayacaklarını düşünüyor. " diyor.

Sütyen Ölçülerinin Nasıl Çalıştığını Anlamamak

Çoğumuz sütyen ve bant boyutlarının birbirinden bağımsız olduğunu düşünürüz ancak bu doğru değildir. "Hacim ve bant boyutu, birbirinden bağımsız değil, fincan boyutuyla birlikte çalışır."

Sütyeninizi Çok Büyük Almak

Sena'ya göre çoğu kadın, olduklarından daha büyük olduklarını düşündükleri için çok büyük bir bant seçiyor. “Bant, sütyenin desteğinin yüzde 90'ını oluşturuyor, bu yüzden gerçekten sıkı ve düzgün bir şekilde oturması gerekiyor. Bandın arkasında yalnızca iki parmağınızı altına kaydırabilmeniz gerekir ve sırtınızın üzerinden yatay olarak geçmeli ve yukarı çıkmamalıdır. Yer çekimini düşünün, eğer arkadan yukarı doğru gidiyorsa, önden aşağı doğru iniyor ki bu da sutyenimizin yapmasını istediğimiz şeyin tam tersidir."

Sütyen Askılarını Sıktırmamak

Sütyeninizin vücudunuza daha iyi oturmasını sağlamanın bir yolu da askıları sıkılaştırmaktır. Sena, sütyenle eğilmeyi öneriyor. Böylece tüm göğüs dokusu sütyene tam oturuyor. Daha sonra ayağa kalkın ve kayışları en iyi uyum için ayarlayın.