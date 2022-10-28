Yanlış sütyen kullanınca bedeninize ne oluyor? Bir araştırma bunu söylüyor...

Bedeninize tam oturmamış bir sütyen giydiğinizde ya da yanlış sütyen seçimlerinde vücudunuza ne olduğu merak ediyor musunuz? Bir araştırma, vücuda tam oturmayan bir sütyenin sağlığa etkilerini ortaya çıkardı. Bu araştırmaya 1.000 kadın katıldı; sırt ve boyun ağrısı yaşadıklarını söyledi...

Vücuda kötü oturan bir sütyenin dikkat çekici yan etkileri yeni bir çalışma ile ortaya çıktı. Araştırmaya katılan 1.000 kadından birçoğu sırt, boyun ve göğüs ağrısı, çatlaklar, kötü duruş, cilt sıyrıkları ve uygun olmayan iç çamaşırları nedeniyle kopmalar yaşadı.

Ankete katılan kadınların yüzde 91'i sutyenlerini yeterince düzenli olarak takmıyor ve yüzde 10'u 6 ila 10 yaş arası bir sutyen taktığını kabul ediyor. Kadınların yanlış beden sütyen kullanımındabildirdiği en yaygın sorun, omuzlarda sürtünme ve ağrılı izlerdi. Araştırmada 'Melanie' adı verilen 3 boyutlu bir model oluşturuldu ve bulgulara dayanarak yanlış sütyen tercihinin uzun vadede vücutta yaratabileceği etkiler bu model üzerinde gösterildi.

Omuzda ezik izleri

Melanie'nin omuzlarında ezik izleri var ve ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi, kayışların çok sıkı olması nedeniyle bu sorunu yaşadıklarını söyledi. Araştırmaya göre "zamanla sıkı ve dar sütyen askıları omuzların etrafındaki yumuşak dokulara zarar verir;köprücük kemiklerine baskı uygular, bu da kostoklaviküler geçitteki boşluğu daraltabilir". Araştırmaya göre kayışlarınızın çok sıkı olmadığından emin olmak önemli.

Kambur omuzlar

Kambur bir duruş, omuzların göğüslerin ağırlığını almasına neden olan çok gevşek sütyen giymenin bir sonucu. Bu durum boyun, omuz ve sırt ağrılarının yanı sıra; bu, köprücük kemiğiniz ve ilk kaburganız arasındaki boşlukta sinir hasarına yol açabilir. Bir sütyenin bu soruna neden olabileceğinin erken belirtiler arasında kollarda, göğüste ve omuzlarda ağrı ve sırt ağrısı sayılabilir.

Sırt ve boyun ağrısı

'Sütyen askısı sendromu' araştırmaya katılan Dr Hana'ya göre medikal bir durumdur ve sıkı; dar sütyen askılarının boyun, omuz ve kol ağrısına neden olduğu durumdur. Uzun yıllar uyumsuz sütyen giyenlerde, ayrıca büyük memeli, orta yaşlı veya orta yaş üstü kadınlarda daha sık görülür. Düzenli olarak esneme ve egzersiz yaparak bu sorunu tekrar çözmeyi ve sütyenlerinizin tam oturmasını sağlamak gerekir.

Sırt ve omuz lekeleri

Sütyen bandı ve askıları tam oturmadığında veya yeterince yıkanmadığında ciltte sürtünmeye neden olur. Doğru sütyen cilde sürtünmez veya sivilcelere neden olmaz. Dr. Hana, uygun olmayan sütyenleriniz şiddetli akneye neden oluyorsa bu konuya eğilmek gerektiğini söylüyor.

Çatlaklar

Dr Hana, "Çatlak izleri ciltte kalıcı olabilen bir yara izi şeklidir" dedi. Çok gevşek bir sütyen, göğüslerin sarkmasına ve çatlak izlerine neden olabilir. Kilo alma veya hamilelik gibi hiçbir gerekçe olmadan çatlaklar oluşmaya başladığını fark ederseniz, bu yanlış sütyen seçimi nedeniyle olabilir.

Uygun olmayan sütyenlerin neden olduğu en yaygın 10 sağlık sorunu