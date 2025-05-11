HoliFest 2025: Renklerle dolu bir yaza merhaba

HoliFest İstanbul, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 12.00’de kapılarını açıyor.

DJ performansları, enerjisi yüksek dans şovları ve sürpriz konserlerle dopdolu bir program sunan festival, hafta sonunu unutulmaz anlarla süslemeye geliyor. Hindistan’ın Holi geleneğinden ilhamla; sevgi, barış ve yeniden doğuş temalarını sahiplenen HoliFest, doğanın uyanışını coşkuyla kutlamak isteyen herkesi bu büyülü atmosferde buluşturuyor.

HoliFest, 24 Mayıs'ta LifePark'ta olacak.