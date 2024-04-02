İftar gelirleriyle Hatay Dostluk Kenti’ne bağış

IST TOO, Ramazan boyunca Hatay Sultan Sofrası’nın iki konuk şefini ağırlayarak misafirlerine Hatay yöresine özel lezzetleri sunuyor. Konuk şeflerin önderliğinde hazırlanan menüde, Şam oruğu, tepsi kebabı, biberli ekmek gibi Hatay’ın lezzetleri yer alıyor.

Diğer yandan Ramazan boyunca iftar gelirlerinin bir kısmı da 1200 depremzedenin bulunduğu Hatay Dostluk Kenti’ne bağışlanacak.