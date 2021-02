İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 1987 kışı gelir mi? Son yorumlar

Gündem beklenen kar yağışı... Öyle ki Türkiye'de 1987 ya da 2004 yılındaki gibi kar yağışı olabileceği yorumları var... Peki, kar yağışı ne zaman başlayacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Tahminler ne? Gelin yakından bakalım...

SICAKLIKLAR BİR ANDA DÜŞECEK

Yeni hafta beyaz günlerle karşılaşabiliriz. Çünkü, Balkanlar üzerinden cuma günü gelecek yağışlı sistemin etkisiyle sıcaklıklar hafta sonu ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 6 ile 15 derece birden düşecek... Pazar günü kuzey ve iç bölgelerin tamamında kar yağışı bekleniyor...

Kış ortasında bahardan kalma günler yaşasak da Meteoroloji'den yapılan açıklamalara göre sıcaklıklar cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak.

Karadeniz üzerinden pazar günü gelecek sistemin etkisiyle de Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere, kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisine girmesi bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 15 Şubat Pazartesi günüden itibaren soğuk havanın etkisini artırmasıyla kar yağışlarının aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

1987 KIŞI OLABİLİR Mİ?

Son günlerin en popüler konusu ise 1987 benzeri bir kış yaşanabilir mi? Kar yağışı yoğun mu olacak? sorusu... Newcastle Üniversitesi Araştırmacısı, Atmosfer Bilimci Dr. Abdullah Kahraman "Özellikle hafta sonundan itibaren ağırlıkla kar beklentisi var. Türkiye’de beklenen kar yağışının 1987’de, 2002’de ve 2004’te görülen yoğun kar yağışlarına benzer olma durumu söz konusu. Modellere göre Marmara Denizi’nin güney ve doğusu, Karadeniz, Kuzey Ege çevrelerinde günlerce sürecek, hayli fazla kar yağışı bekleniyor. Ancak bölgesel ve şehir bazlı detaylar için henüz erken" diyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI NE ZAMAN GELİR?

Prof. Dr. Orhan Şen, twitter'dan paylaştığı mesajda, "İstanbul'a kar pazar akşamı başlar. Pazartesi Salı Çarşamba devam eder. Perşembe sistem Cut Off yanı ana sistemden kopuyor. Beslenmeyecek kendi içindeki enerjiyi 2 gün daha azalarak sürdürür. En kuvvetli pazartesi Salı sıcaklık gece -1 C ye gündüz 2 C ye düşer" diyor.

İSTANBUL'DA 20 KEZ KARA KIŞ YAŞANMIŞ

Gelin bir de tarihte olanlara bakalım... TRTHaber'in haberine göre ise İstanbul'da 1621 yılından beri 20 kez kara kış yaşandı. En akılda kalanları ise 1929, 1954 ve 1987 yıllarında yaşanan kar kışlardı. Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros İstanbul'un en soğuk günlerini anlatıyor.

1954 YILINDA BOĞAZ BUZ KÜTLELERİYLE KAPLANDI

Son iki bin yıldır İstanbul'da 40 civarında çok şiddetli kış yaşandığını belirten Toros, "1954 yılında, fotoğraf makinelerinin de gelişmiş olması sebebiyle İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'den gelen büyük kar ve buz kütleleriyle kaplandığını görüyoruz" diyor. Toros, İstanbul Boğazı'nın 12 kez tamamen buzla kaplandığını, Haliç'in ise 15 kez donduğunu söyledi.

Toros, yaşanan bu donma olaylarının, "Karadeniz'i besleyen tatlı su kaynaklarının aşırı soğuklardan dolayı donması, daha sonra sıcak bir hava dalgasının gelmesiyle erimesi ve büyük buz kütlelerinin İstanbul Boğazı`nı kaplaması" ile oluştuğunu söylüyor.

Toros, 1987 yılının Mart ayında yaşanan kara kışa tanık olduğunu belirtiyor: Bu sistemleri daha çok Sibirya soğukları olarak isimlendiriyoruz. 1987 yılındaki sisteme baktığımızda yine Doğu Avrupa üzerinde büyük bir alçak basınç alanının oluştuğunu görüyoruz." dedi.

1987 KIŞI ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DA OLABİLİR Mİ?

Peki İstanbul'da önümüzdeki yıllarda yeniden kuvvetli kar yağışı görebilir miyiz? Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İklimdeki salınımlar göz önüne alındığında, bundan sonraki süreçte de bu tür kuvvetli kar yağışlarının olma ihtimali her zaman var" diyor. Toros'a göre Şubat ayında sıcak bir hava kütlesi ile karşı karşıyayız. Cuma gününe kadar sıcak havalar etkisini sürdürecek olsa da daha sonra rüzgar yön değiştirecek. Bu nedenle kuzeyden soğuk havaların, Sibirya soğuklarının gelmesi muhtemel. Toros "Pazartesinden itibaren ülkemizin bir çok noktasının 0 derecenin altına doğru düştüğünü görebiliyoruz. Sıcaklıklarda 10 - 15 derecelik düşüş yaşanabilir." ifadelerini kullandı.