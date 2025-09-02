Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Tam Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Yılın ikinci ve son tam ay tutulması gerçekleşecek. Bu göksel olay, dünyanın birçok yerinden gözlemlenebilecek ve Ay'ın kırmızıya bürünmesi nedeniyle "kanlı ay" manzarası oluşturarak izleyenleri büyüleyecek. Yaklaşık 82 dakika sürecek olan tam tutulma evresi, yılın en uzun ve en etkileyici gök olaylarından biri olacak.

KANLI AY TUTULMASI NERELERDE, SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?

7-8 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan Ay tutulması, tam tutulma değil, kısmi bir Ay tutulması olacak. Bu doğa olayını izlemek isteyenler için tutulmanın farklı bölgelerdeki görünürlüğü ve saatleri şöyle:

Asya ve Batı Avustralya'da gökyüzü meraklıları, tutulmayı en net şekilde izleme şansı bulacak. Avrupa, Afrika, Doğu Avustralya ve Yeni Zelanda'daki gözlemciler ise tutulmanın bazı evrelerini kısmen gözlemleyebilecek.

Perth, Avustralya: 8 Eylül 2025 Pazartesi, 01:30 – 02:52 (AWST)

Mumbai, Hindistan: 7 Eylül 2025 Pazar, 23:00 – 8 Eylül Pazartesi, 00:22 (IST)

Kahire, Mısır: 7 Eylül 2025 Pazar, 20:30 – 21:52 (EEST)

Cape Town, Güney Afrika: 7 Eylül 2025 Pazar, 19:30 – 20:52 (SAST)

TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VE NASIL İZLENECEK?

7 Eylül'de gerçekleşecek olan kısmi Ay tutulması, Türkiye'den de büyük ölçüde gözlemlenebilecek. Tutulma, İstanbul saatiyle 18.28'de başlayacak.

Ancak, tutulmanın ilk aşaması olan Ay'ın yarı gölgeli evresini gözlemlemek zor olabilir. Bu durum, tutulmanın başladığı saatlerde havanın tam olarak kararmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Tutulmanın ilerleyen evrelerinde gözlem daha net hale gelecektir.

NEDEN KIRMIZI GÖRÜNÜR?

Ay tutulması sırasında Ay'ın kırmızı veya turuncu renkte görünmesinin nedeni, Dünya'nın atmosferidir.