Karabuğday bitkisi besin olarak kullanıldığında kandaki kolesterol düzeyini düşürücü, sinir sistemini koruyucu, kanser karşıtı, inflamasyon önleyici (antiinflamatuvar), antidiyabetik ve hipertansiyonu iyileştirici etkileri olduğunu da biliyor muydunuz?

Karabuğday, dünyada en çok Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nda üretiliyor ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa gibi gelişmiş bölgelerdeki tüketimi sağlık açısından yararlı özellikleri nedeniyle gün geçtikçe artıyor. Bu bitkinin taneleri, besin içeriği açısından oldukça zengin ve sağlık açısından prebiyotik ve antioksidan aktivite gibi birçok yararlı özellikleri var. Tane şeklinde kahvaltılık tahıl olarak ya da öğütülüp un içerisine eklenerek kek, kurabiye vb. fırın ürünlerinin yapımında kullanılabiliyor.



Karabuğday nedir?

Karabuğday, glüten içermeyen ve bu sebeple çölyak hastaları tarafından da rahatlıkla tüketilebilen, protein, fiber ve mineraller, ek olarak fenolik bileşenler ve steroller gibi sağlık açısından yararlı bileşenlerden zengin tarımsal bir ürün olarak biliniyor. İçindeki proteinler ya da fenolik bileşikler onun kolesterol, diyabet, kanser ve inflamasyon karşıtı özelliklerinin sebebi olarak düşünülüyor. 2007 yılında Çin’de karabuğday tüketen insanlar ile yapılan bilimsel bir çalışmanın sonuçlarına göre bu bitki ile beslenmek, toplam kolesterol, kötü kolesterol (LDL), trigliserid ve kan şekeri düzeylerini düşürürken iyi kolesterolü (HDL) düzeyini de arttırıyor. Benzer sonuçlar 2011 yılında yapılan başka bir çalışmada da elde edilmiş, 2007 yılındaki çalışmanın sonuçlarına ek olarak bu çalışmada myeloperoksidaz (MPO) olarak adlandırılan ve inflamasyon ve oksidatif streste görev alan bir enzimin düzeyinin de düştüğü gösterilmiş. Karabuğday kolesterol düzeylerini olumlu yönde etkileyerek damar tıkanıklığını da olumlu yönde etkiliyor olabilir, bilim dünyasında karabuğdayın kalp damar sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin kolesterol üzerindeki etkilerinden kaynaklanıyor olduğu düşünülüyor. Hayvan deneyleri ve insanlar üzerinde yapılan pek çok bilimsel araştırmanın sonuçlarına göre bu besinin tüketimi şeker hastalığı ya da diyabeti de olumlu yönde etkiliyor. İnflamasyon ve oksidatif stresi azaltıcı etkileri düşünüldüğünde karabuğdayın kanser ve yaşlanma üzerinde de olumlu etkilere sahip olacağı görülüyor.



Karabuğday diyeti nedir? Nasıl yapılır?

Karabuğday diyinde besin olarak sadece karabuğday tüketilir ve bu besin glüten içermez, diyet 10-14 gün kadar sürer, kilo vermeye yardımcı olur ve detoks için yapılabilir. Bu besin kavrulup kahvaltılık olarak tüketilebileceği gibi, haşlanabilir, buharda pişirilebilir ya da lapa olarak tüketilebilir. Bazı kaynaklara göre bu diyete devam edilirken kefir ve yeşil çay da içilebilir.



Karabuğday çayının faydaları nelerdir?

Birçok insan bu bitkiyi çay olarak tüketir. Bu çayın neredeyse hiç tadı yoktur, hafif bir tada ve kokuya sahiptir, böylece insanlar sadece limon veya şeker ekleyerek tatlandırırlar. Bu çay karabuğday taneleri, bitkinin yapraklarından ve çiçeklerinden yapılabilir. Antioksidanlar bakımından zengin olan bu çayı tanelerinden yapmak istiyorsanız, 1 yemek kaşığı karabuğday tanesini yarım bardak suda 30 saniye kaynatıp, 10 dakika demlenmeye bırakmalısınız. Bitkinin yaprak ya da çiçeklerinden hazırlayacaksanız, 1 ya da 2 yemek kaşığı kurutulmuş yaprak ya da çiçeği 1 bardak sıcak suya koyup 5-10 dk demlenmeye bırakmalısınız, ardından çayınız içmeye hazır olur.



Ayrıca karabuğday çayının diğer faydaları şu şekilde sıralanabilir:

• Şekersiz olarak içilmesi kilo kontrolüne yardım eder.

• Antioksidan içeriği yüksek olduğu için virüslerin ve bakterilerin varlığından kaynaklanan hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.

• Lignin içeren karabuğday çayı, kanser hücresinin büyümesine neden olabilecek serbest radikalleri önlemede rol alır.

• Lizin gibi esansiyel amino asitler içerir, bu sayede nörolojik işlevi desteklediği ve hormonları doğal olarak dengelemeye yardımcı olduğu bilinir.

• Kan basıncını düşürmeye yardımcı olan magnezyum, vücutta kalsiyum emilimine yardımcı olan ve kemik yapısını güçlendiren manganez, vücutta enzimatik reaksiyonların, bağ dokuların, saçların ve gözlerin sağlıklı olmasını teşvik eden ve vücut enerjisini yükselten ve erken yaşlanmayı engelleyen bakır içerir.

• B6, pantotenik asit, niasin, folat, tiamin ve kolin de dahil olmak üzere B vitaminlerini de içerir.

• Kafein içermez.

• Gluten içermez.

• Kilo vermeye yardım eder.

• Diyabet riskini azaltır.

• Bağışıklık sistemini destekler.

• Kardiyovasküler sistemi destekler.

• Safra kesesi taşlarının, göğüs kanseri, çocukluk astımı, ödem ve böbrek hastalıklarının önlenmesine yardım eder.



Karabuğday tarifleri

Kasha

Malzemeler

1 fincan kavrulmuş karabuğday

1 hafif çırpılmış yumurta

2 fincan kaynar su

Bir tutam tuz

Biraz kara biber

4-5 kabuksuz bütün ceviz (kıyılmış)

1.5 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytin yağı

1 kıyılmış soğan

2 çay kaşığı kekik

3 çorba kaşığı kesilmiş maydanoz



Yapılışı

Yumurta ile karabuğdayı karıştırın ve yağsız tavada yaklaşık olarak 2-3 dk orta ateşte kavurun. Su, biber ve tuz ilave edilip suyun çoğunu çekene kadar yaklaşık 10-15 dk kısık ateşin biraz üzerinde pişirmeye devam edin. Sonra ateşin üzerinden alıp kapağı kapatılıp yaklaşık 10 dk bekletin. Başka bir kapta 1 yemek kaşığı tereyağında cevizleri kavurup, kalan tereyağı ve diğer tüm malzemeleri ilave edip 10-15 dk orta ateşte karıştırılarak pişirin. Sonra bu malzemeleri, kapağı kapatılıp bekletilen pişirilmiş buğdayların olduğu kaba aktarıp hepsini karıştırın.



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