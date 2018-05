Son zamanlarda oldukça popüler olan meyvelerden ve biri kamkat bazı büyük marketlerde ve internet üzerinden satın alınabilmektedir. Doğada adını bilmediğimiz onlarca meyve bulunmakta. Peki reçelinin dahi yapıldığı bu meyve tad olarak tam olarak neye benziyor?

Özellikle Doğu Asya ve Çinde yetiştirilen kamkat oldukça faydalı meyvelerden biridir. Görünümü ve tadı itibariyle de portakal, limon ve mandalina gibi turunçgiller ailesinin bir parçası olduğu anlaşılmaktadır. Boyutu itibariyle biraz olsun limona benzemektedir. Rengi ise portakal ve mandalina ile aynı turuncu renktedir. Kamkat Çincede "altın portakal" anlamına gelmektedir.



Kamkat meyvesinin kabuğu bulunmakta fakat kabuğunu soymanıza gerek yoktur. Direkt olarak çerez gibi kolayca tüketebilirsiniz. Meyveyi bütün olarak yiyerek içeriğinde bulunan tüm vitaminlerden yararlanabilirsiniz. Dünyada kabuğu ile birlikte yenilen tek narenciye çeşididir. Kamkat'ın kokusu bergamot koksunu andırır.



Kamkat faydaları

• Kamkat meyvesinin faydaları arasında sindirim sisteminin düzenli olarak çalışmasına destek olur

• Sinir sisteminin düzenli olarak çalışmasını sağlar

• Stesi azaltır

• Baş ağrısı ve uykusuzluğa iyi gelir

• C vitamini dolayısıyla bağışıklık sistemini güçlendirme etkisi vardır

• C vitaminin etkisinden dolayı antioksidan özelliği vardır

• Hastalıklardan korumaya yardımcı olur

• Kolesterolü yüksek kişilerde yardım sağlayarak kolesterolü düşürür

• Kalsiyum içerdiğinden dolayı dişleri güçlendirir

• Yine kalsiyum bulunmasından dolayı kemik sağlığına katkıda bulunur

• Mikropları öldürebildiğinden dolayı küçük çaplı bir besin zehirlenmelerinde ve ya böcek ısırıklarında iyileşme sürecisini azaltır çabuk iyileşmesini sağlar

• Yüksek tansiyon sorunu yaşayanlara büyük faydası bulunuyor

• İçeriğinde A, B1, B2 ve B3 vitaminleri bulunduruyor

• Sinir sisteminin güçlenmesini sağlar

• İştah açıcıdır

• İdrar söktürücü özelliği bulunmaktadır

• Çiğ olarak, kamkat reçeli yapılarak, marmelat halinde, kek ve pastalara koyabilir ve ya suyunu sıkarak meyve suyu halinde tüketilebilmektedir



Kamkat nasıl yetiştirilir?

Evde hatta evinizin balkonunda bile rahatlıkla bu meyveyi yetiştirebilirsiniz. İçeriğinde bol miktarda A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini ve kalsiyum bulunmakta. Bu meyveyi dilerseniz salatalarınızda, pasta ve keklerinizde de kullanabilirsiniz. Evde yetiştirmek isterseniz fidanı alabileceğiniz bazı çiçekçiler ve semt pazarlarında hizmet veren çiçekçilere gidebilir ve satın alabilirsiniz. Bazı marketlerin bitki bölümlerinde de fidanını bulabilirsiniz. Çekirdek yetiştirmek isterseniz hemen meyve vermesini istiyorsanız çok doğru bir tercih olmayacaktır. Çünkü çekirdeği toprak ile buluştuktan sonra sağlıklı bir kamkat fidanı yetiştirmek için yaklaşık olarak 20 ay yani 1,5 yıldan fazla beklemeniz gerekecektir. Eğer sabırlı iseniz çekirdeğini alarak bu meyveyi yetiştirebilirsiniz.



Evde yetiştirmek için bilmeniz gerekenler arasında; Toprağı ve saksısıdır. Fidanı aldıktan sonra içerisinde bulunan toprak ile birlikte organik olan torf adı verilen toprağı eklemelisiniz ki bitki köklerini beslemeli. Saksıya koyduktan sonra kendi toprağı %75 torf ise %25 oranında olmasına özen göstermelisiniz. Saksı için dikkat etmeniz gereken hususlar ise; tabanının delikli olması ve kalın toprak bir saksı olmasıdır. Çünkü bu meyve gün ışığını sever. Köklerinin aşırı sıcaktan yanma gibi sorunlarını ortadan kaldırmış olursunuz. Yılda bir kere genellikle Nisan ve ya Mayıs aylarında toprak değişimi yapabilirsiniz. Bu toprak değişimi bu meyve için yeterlidir. Peki nerede bulunmalı ve nasıl bakılmalı?



Gün ışığını ve sıcağı çok sevdiğinden dolayı bitkiyi evinizin güneş alan bir kısmında bulundurmalısınız. Her tarafının güneş almasını sağlamak için arada bir saksıyı çevirmelisiniz. Alan soğuk olmamalı ve eksi derecelere inmemelidir. Kış aylarında bulunduğu alan en az 10 derece olmalıdır. Haftada en az iki kere sulamalısınız. Kış aylarında ise haftada bir kez sulayabilirsiniz. Yalnızca toprağa su dökmeye özen göstermelisiniz.



Kamkat hangi ayda meyve verir?

Temmuz-Ağustos aylarında çiçek açmaya başlar, sonbahar aylarında ise meyve vermeye başlar. Meyve verdiği zaman meyvelerini mümkünse bir iki gün içerisinde hazır tazeyken tüketmeye çalışın.



Kamkat nerede satılır?

Meyveyi bazı büyük marketlerde ve hatta internet sitelerinde bile bulabilirsiniz. Kamkat fiyatları genellikle 1 kilosu 30 tl civarındadır.



