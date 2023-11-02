Kötü rekabet size zarar verebilir! Neden rekabeti bırakmalısınız?

İş yerinde, okulda ya da gündelik hayatta bazen kendimize başkalarını rakip görebiliriz. Bu bazen bizi hırslandırır ve daha iyi olmamızı sağlar. Ancak işin içinde kıskançlık gibi duygular girince rekabet kötü bir hal alabilir ve bu sizi zamanla zehirlemeye başlar.

KÖTÜ REKABETİN BELİRTİLERİ

Günlük yaşamlarımızda gelişmek için rekabet etmemiz gerektiğini kabul etmeliyiz. Rekabet, ilerlemeyi ve yeniliği yönlendiren insan yaşamının önemli bir parçasıdır. Bununla birlikte, sağlıksızve kötü rekabeti kendinizde veya başkalarında fark etmek zor değildir. Bazı açık işaretleri vardır.

Her ne pahasına olursa olsun kazan zihniyeti: Burası insanların durmaksızın zafer peşinde koştuğu yerdir. Kazanmak veya adil oyundan kaçınmak için etik olmayan yollar bile kullanabilirler.

Kötü sportmenlik: Bu, rakipleriniz veya iş arkadaşlarınız için düşmanca bir ortam yaratmak amacıyla alay etmeyi ve hatta hile yapmayı içeriyor.

Aşırı karşılaştırma: Bu, başarılarını her zaman geçmiş benlikleri yerine başkalarıyla ölçen insanları içerir. Stres, düşük özgüven veya kendinden şüphe duyma yoluyla kendini gösterebilir.

Harici ödüller: Harici ödüller şüphesiz iyidir. Ancak bir kişinin rekabet etmenin tek amacı harici ödüller veya statü ise bu durum sağlıksız hale gelir.

KÖTÜ REKABETİN TEMEL NEDENLERİ

Dışarıdan gelen baskı

Bazen insanlar rekabetçi kültürler, aile beklentileri veya akran baskısı nedeniyle ne pahasına olursa olsun rekabet ederler. Örneğin, bazı insanlar ailelerinin kariyer seçimini gerçekleştirmek için o kadar çabalarlar ki, ancak tatmin edici olmayan kariyerlere saplanıp kalabilirler.

Kendine güvensiz olmak

Düşük öz saygı, insanları onay almak, değerlerini kanıtlamak veya başkalarından daha iyi performans göstererek öz saygılarını artırmak için kötü bir rekabete sürükleyebilir.

Başarısızlık korkusu

Derin bir kaybetme korkusu, insanların amansızca kazanma ihtiyacı duymasına neden olabilir. Hatta bazı insanlar bunu adil oyun veya etik pahasına bile yapıyor.

Kişisel farkındalık eksikliği

Hayatta istedikleriniz için çabalamalısınız. Ancak rekabetçiliğinizin, kıskançlığınızın veya aldatmacanızın hayatınızı ve etrafınızdakileri nasıl etkilediğini fark etmeniz en iyisi olacaktır.

KÖTÜ REKABETİ BIRAKMANIN SİZE SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR

Azalan stres

Sağlıksız rekabet strese, kaygıya ve sürekli kendinden şüphe duymaya yol açabilir. Sürekli rekabet, zihinsel sağlığınızın yanı sıra fiziksel sağlığınızı da bozabilir. Neyse ki aşırı rekabetten vazgeçerek zihinsel ve duygusal sağlığınızı iyileştirebilirsiniz.

Geliştirilmiş ilişkiler

Belirtildiği gibi, bazı insanlar ne pahasına olursa olsun kazanmak için yarışır. Kazanmak için sahtekârlığa, karakter suikastına, rüşvete veya manipülasyona başvurabilirler. Hatta bazıları ailelerinin pahasına rekabet edebiliyor. Ancak geri adım atarsanız aileniz, arkadaşlarınız ve meslektaşlarınızla daha iyi ilişkiler geliştirebilirsiniz.

Kişisel Gelişim

Söylemesi yapmaktan daha kolaydır ancak odağı kişisel gelişime kaydırmak, uzun vadeli başarıya ve kişisel gelişime yol açar. Aynı zamanda tükenmişlik olasılığını da azaltır, etrafta olmanıza ve emeğinizin karşılığının tadını çıkarmanıza olanak tanır.

Gelişmiş yaratıcılık

Rekabetçi olmayan ve işbirlikçi bir ortam, yaratıcılığı ve yeniliği teşvik edebilir. İnsanlara fikirlerini paylaşma ve işbirliği yapma fırsatı verir.

Daha yüksek etik standartlar

Sağlıksız rekabeti bıraktığınızda daha ahlaklı olursunuz. Artık kazanmak için değerlerinizden ödün vermek istemiyorsunuz. İnsanlar yıllar sonra hile yaptıklarının ortaya çıkması nedeniyle tüm başarılarını kaybetmişlerdir. Örneğin, muhtemelen yazarların veya sporcuların kazanmak için her şeyi yapacakları için ödüllerini kaybettiklerini görmüşsünüzdür.

Kolektif refah

Bireylerin kolektif çabasına değer veren bir toplum veya kurumda olmak kadar tatmin edici bir şey yoktur. Çoğu insan kıyasıya rekabet için yaratılmamıştır ve her gün moda, oyunculuk, siyaset ve spor gibi son derece rekabetçi sektörlerde insanlıklarından yoksun bırakılmış insanların örneklerini görüyoruz. Ancak belki de mutluluğunuz, takım olarak gerçek başarıyı kutlayabileceğiniz, rekabetin ol89-A0z*SD-XXXXXXFmadığı bir ortamda yatmaktadır.