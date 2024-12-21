LEGO Türkiye yılbaşı ağacı deneyimi sunuyor
2 Ocak tarihine kadar Hilltown AVM’de kurulan yılbaşı ağacına, çocuklarınızla birlikte LEGO yapım parçalarından yapacağınız özel süsleri asabilir ve hem de ihtiyaç sahibi çocuklara destek verebilirsiniz.
Özge Çolak
LEGO Türkiye, 2025 yılına girerken yılbaşı ağacı deneyimi sunuyor. 2 Ocak’a kadar Hilltown AVM’yi ziyaret edenler, hem LEGO yılbaşı ağacını görebilecek hem de Build to Give kampanyasıyla ihtiyaç sahibi çocuklara destek verebilecek.
#BuildToGive etiketiyle paylaşılan her kalp ile içlerinde LÖSEV’in de bulunduğu kuruluşlar aracılığıyla 1.5 milyon LEGO setini dünyanın her yerinde çocuklarla buluşturuyor.