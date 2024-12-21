LEGO Türkiye yılbaşı ağacı deneyimi sunuyor

LEGO Türkiye, 2025 yılına girerken yılbaşı ağacı deneyimi sunuyor. 2 Ocak’a kadar Hilltown AVM’yi ziyaret edenler, hem LEGO yılbaşı ağacını görebilecek hem de Build to Give kampanyasıyla ihtiyaç sahibi çocuklara destek verebilecek.

#BuildToGive etiketiyle paylaşılan her kalp ile içlerinde LÖSEV’in de bulunduğu kuruluşlar aracılığıyla 1.5 milyon LEGO setini dünyanın her yerinde çocuklarla buluşturuyor.