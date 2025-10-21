Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Orinoid meteor yağmuru nereden, nasıl izlenir?

Gökyüzü meraklıları için Ekim ayı, görsel bir şölen sunmaya devam ediyor. Halley Kuyruklu Yıldızı'nın kalıntıları olan Orionid meteor yağmuru, geceleri gökyüzünde adeta bir "yıldız dansı" yaratıyor.

Yıllık olarak gerçekleşen bu etkileyici meteor yağmuru, aktif dönemi boyunca (2 Ekim - 12 Kasım arası) görülebilse de, en yoğun ve dikkat çekici anları Ekim ayının son günlerinde yaşanıyor. Bu süre zarfında, gökyüzüne bakmayı sevenler için kaçırılmayacak bir doğa olayı sunuluyor.

Orionid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?

Orionid meteor yağmurunu izlemek isteyenler için en uygun anlar bu gece yaşanacak.

Zirve, 21 Ekim Salı gecesi yarısından sonra, özellikle Orion (Avcı) Takımyıldızı'nın gökyüzünde en yüksek konuma ulaştığı saatler.

Meteor yağmurunun zirvesi bu gece olsa da, Orionid yağmuru Kasım ayının ortalarına kadar zayıflayarak devam edecek. Bu, zirveyi kaçıranların bile önümüzdeki haftalarda bu kozmik gösterinin izlerini yakalama şansına sahip olacağı anlamına geliyor.

Orinoid meteor yağmuru nereden, nasıl izlenir?

Orionid meteor yağmurunu en iyi şekilde izleyebilmek için gözlem noktasının seçimi büyük önem taşımaktadır. Şehir merkezlerinin yoğun yapay ışıkları, meteorların gökyüzündeki parlak izlerini ciddi ölçüde perdeleyebilir ve gözlem kalitesini düşürebilir, bu yüzden ışık kirliliğinden uzak bir noktada bulunmak büyük önem taşır. Bu görsel şöleni izlemek için özel bir ekipmana ihtiyacınız yok, sadece karanlık bir alana gitmeniz ve meteorların görünmesi için sabırla beklemeniz yeterli.